Аналитик Юшков спрогнозировал ухудшение ситуации с электроэнергией на Украине

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT спрогнозировал ухудшение ситуации с электроэнергией на Украине.

«Они и раньше пользовались услугой аварийной помощи, хотя электроэнергия в рамках этой услуги стоит дороже... Просто это было в меньших масштабах, а теперь это дополнительные заказы электроэнергии в Европу. Это вынужденная мера для украинцев», — считает аналитик.

По словам эксперта, причина заключается в том числе в возросшем потреблении электроэнергии.

«Потребление дополнительное, потому что лето, жарко, все пользуются кондиционерами и никто не собирается экономить. Если такая тенденция будет продолжаться, то ситуация ухудшится, потому что когда стоит засушливая погода, то другие источники энергии начинают плохо работать. Будут пытаться просить Европу по максимуму, тем более что это происходит за счёт европейских кредитов», — сказал он.

Юшков отметил, что единственное ограничение — «сколько сами европейцы смогут дать».

«У них такие же проблемы: то жарко, то засуха, то проблема с выработкой. Не думаю, что они будут гореть желанием давать или даже продавать Украине», — заключил аналитик.

Ранее Украина запросила помощь у Венгрии, Польши и Словакии на фоне энергокризиса.

Ожидается дополнительный импорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы общим объёмом 30,7 тыс. МВт·ч.