Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в Кении

Полиция применила слезоточивый газ для разгона антиправительственных протестов в столице Кении Найроби.

Об этом сообщает Sky News.

Также телеканал пишет о задержаниях и избиениях протестующих.

Массовые выступления в Кении начались из-за планов повысить налоги на ряд товаров и услуг. Протестующие отклонили призывы президента Уильяма Руто к переговорам даже после того, как он объявил об отзыве законопроекта.

Жертвами столкновений стали десятки человек.

Ранее сообщалось, что в крупных городах Кении снова начались протесты.