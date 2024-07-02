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Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в Кении

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Полиция применила слезоточивый газ для разгона антиправительственных протестов в столице Кении Найроби.
Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в Кении
  • AFP
  • © SIMON MAINA

Об этом сообщает Sky News.

Также телеканал пишет о задержаниях и избиениях протестующих. 

Массовые выступления в Кении начались из-за планов повысить налоги на ряд товаров и услуг. Протестующие отклонили призывы президента Уильяма Руто к переговорам даже после того, как он объявил об отзыве законопроекта. 

Жертвами столкновений стали десятки человек. 

Ранее сообщалось, что в крупных городах Кении снова начались протесты.

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