Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в Кении
- AFP
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Об этом сообщает Sky News.
Также телеканал пишет о задержаниях и избиениях протестующих.
Массовые выступления в Кении начались из-за планов повысить налоги на ряд товаров и услуг. Протестующие отклонили призывы президента Уильяма Руто к переговорам даже после того, как он объявил об отзыве законопроекта.
Жертвами столкновений стали десятки человек.
Ранее сообщалось, что в крупных городах Кении снова начались протесты.