В крупных городах Кении снова начались протесты из-за повышения налогов

Протесты из-за законопроекта о повышении налогов начались в крупных городах Кении.

Об этом сообщает телеканал Citizen.

Протестующие скандируют призывы к отставке президента страны Уильяма Рутто, который ранее инициировал процесс отзыва спорного законопроекта о финансах.

Правоохранители применили слезоточивый газ против протестующих в Найроби, Накуру и Маийаки Вэй.

В Кисуму армия Кении пригнала бронеавтомобиль.

Ранее посольство России в Найроби призвало находящихся в Кении российских граждан не выходить из дома и избегать мест скопления людей.