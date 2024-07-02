В крупных городах Кении снова начались протесты из-за повышения налогов
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Об этом сообщает телеканал Citizen.
Протестующие скандируют призывы к отставке президента страны Уильяма Рутто, который ранее инициировал процесс отзыва спорного законопроекта о финансах.
Правоохранители применили слезоточивый газ против протестующих в Найроби, Накуру и Маийаки Вэй.
В Кисуму армия Кении пригнала бронеавтомобиль.
Ранее посольство России в Найроби призвало находящихся в Кении российских граждан не выходить из дома и избегать мест скопления людей.