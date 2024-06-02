Семак назвал заслуженной победу «Зенита» в cуперфинале Кубка России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в cуперфинале Кубка России по футболу над «Балтикой».

«Мы стараемся играть с первой и до последней минуты. Моментов было много, но не получалось забить. Мы контролировали матч, победа абсолютно заслуженная», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 2:1. Голами в составе победителей отметились Нино и Алип. За «Балтику» единственный мяч забил Алекс Фернандес.

Таким образом, подопечные Семака выиграли пятый Кубок России (1999, 2010, 2016, 2020).

Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграет с «Краснодаром» в Суперкубке России.