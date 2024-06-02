RT в Telegram
Подпишись

Семак назвал заслуженной победу «Зенита» в cуперфинале Кубка России

Короткая ссылка
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в cуперфинале Кубка России по футболу над «Балтикой».
Семак назвал заслуженной победу «Зенита» в cуперфинале Кубка России
  • РИА Новости

«Мы стараемся играть с первой и до последней минуты. Моментов было много, но не получалось забить. Мы контролировали матч, победа абсолютно заслуженная», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 2:1. Голами в составе победителей отметились Нино и Алип. За «Балтику» единственный мяч забил Алекс Фернандес.

Таким образом, подопечные Семака выиграли пятый Кубок России (1999, 2010, 2016, 2020).

Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграет с «Краснодаром» в Суперкубке России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить