FT: у Украины возникли претензии к плану помощи НАТО на $100 млрд

Киевские власти остались недовольны обсуждаемой в Североатлантическом альянсе идеей согласовать выделение $100 млрд Украине.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источник в НАТО.

Уточняется, что киевским властям не нравится, что речь не идёт о каких-то новых суммах денег, а всего лишь дублируется уже имеющаяся помощь от членов альянса.

«Украина была «не в восторге» от альтернативного предложения, сказал один дипломат НАТО», — пишет издание.

Отмечается, что речь идёт о новом способе координации предоставления средств. По словам источника, до Киева пытаются донести, что таким образом получится повысить эффективность поставок.

«Намерение хорошее... Но НАТО мало что добавит», — признал он, отметив, что предполагаемые $100 млрд «не будут свежими деньгами».

Ранее в МВФ анонсировали принятие решения о выделении Киеву транша на $2,2 млрд.