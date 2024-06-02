RT в Telegram
Подпишись

FT: у Украины возникли претензии к плану помощи НАТО на $100 млрд

Короткая ссылка
Киевские власти остались недовольны обсуждаемой в Североатлантическом альянсе идеей согласовать выделение $100 млрд Украине.
FT: у Украины возникли претензии к плану помощи НАТО на $100 млрд
  • AP

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источник в НАТО.

Уточняется, что киевским властям не нравится, что речь не идёт о каких-то новых суммах денег, а всего лишь дублируется уже имеющаяся помощь от членов альянса.

«Украина была «не в восторге» от альтернативного предложения, сказал один дипломат НАТО», — пишет издание.

Отмечается, что речь идёт о новом способе координации предоставления средств. По словам источника, до Киева пытаются донести, что таким образом получится повысить эффективность поставок.

«Намерение хорошее... Но НАТО мало что добавит», — признал он, отметив, что предполагаемые $100 млрд «не будут свежими деньгами».

Ранее в МВФ анонсировали принятие решения о выделении Киеву транша на $2,2 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить