Пермский книжный фестиваль пройдёт 23—25 декабря

Пермский книжный фестиваль пройдёт в пространстве «Завод Шпагина» с 23 по 25 декабря.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на проектный офис «Пермь-300».

«Издательство «ТриМаг» презентует архивы журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки». Также будет презентовано издание российских комиксов с 1911 года до сегодняшнего дня», — отмечается на сайте 300-летия Перми.

Всего в фестивале примут участие около 30 книжных компаний. Они представят издания для взрослых и детей, художественную и образовательную литературу.

Ранее «Взгляд» сообщал, что в Российской государственной библиотеке состоялись «Русские чтения», участники которых зачитали произведения отечественных классиков.