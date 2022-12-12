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Пермский книжный фестиваль пройдёт 23—25 декабря

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Пермский книжный фестиваль пройдёт в пространстве «Завод Шпагина» с 23 по 25 декабря.
Пермский книжный фестиваль пройдёт 23—25 декабря
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на проектный офис «Пермь-300».

«Издательство «ТриМаг» презентует архивы журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки». Также будет презентовано издание российских комиксов с 1911 года до сегодняшнего дня», — отмечается на сайте 300-летия Перми.

Всего в фестивале примут участие около 30 книжных компаний. Они представят издания для взрослых и детей, художественную и образовательную литературу.

Ранее «Взгляд» сообщал, что в Российской государственной библиотеке состоялись «Русские чтения», участники которых зачитали произведения отечественных классиков.

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