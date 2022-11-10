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Участники Кубка столицы «Осень-2022» сфотографировали около 60 видов птиц

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Заместитель директора ГПБУ «Мосприрода» Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Вера Струкова рассказала об итогах соревнований по спортивной орнитологии Кубок столицы «Осень-2022». Мероприятие прошло в парке «Кузьминки-Люблино».
Участники Кубка столицы «Осень-2022» сфотографировали около 60 видов птиц
  • РИА Новости

Об этом информирует НСН.

Отмечается, что в состязаниях приняли участие более 20 команд. Им удалось сфотографировать и определить 57 видов птиц, 21 из которых занесён в Красную книгу Москвы.

В частности, участники заметили осоеда (в Красной книге Москвы отмечен как вероятно исчезнувший вид), болотного луня и лысуху (исчезающие виды), чеглока и лесного конька (редкие и малочисленные виды), лесную завирушку (потенциально уязвимый вид) и других птиц.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве работают сервисы, связанные с защитой окружающей среды. Воспользоваться ими могут все желающие.

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