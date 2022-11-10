Участники Кубка столицы «Осень-2022» сфотографировали около 60 видов птиц
- РИА Новости
Об этом информирует НСН.
Отмечается, что в состязаниях приняли участие более 20 команд. Им удалось сфотографировать и определить 57 видов птиц, 21 из которых занесён в Красную книгу Москвы.
В частности, участники заметили осоеда (в Красной книге Москвы отмечен как вероятно исчезнувший вид), болотного луня и лысуху (исчезающие виды), чеглока и лесного конька (редкие и малочисленные виды), лесную завирушку (потенциально уязвимый вид) и других птиц.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве работают сервисы, связанные с защитой окружающей среды. Воспользоваться ими могут все желающие.