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Усадьбу XIX века в Тверской области признали объектом культурного наследия

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Усадьба Матрёнино в Нелидовском городском округе Тверской области включена в перечень выявленных объектов культурного наследия.
Усадьбу XIX века в Тверской области признали объектом культурного наследия
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Соответствующий документ подписал в Главном управлении по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области и опубликован на портале правовой информации.

Основное здание усадьбы построено в начале XIX века. Имение объединяло несколько деревень и принадлежало помещикам Огонь-Догановским.

Ранее «Невские новости» передавали, что в Петербурге обнародовали планы по реставрации дачи Владимира Маяковского.

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