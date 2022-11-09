Усадьбу XIX века в Тверской области признали объектом культурного наследия
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Об этом сообщает tverigrad.ru.
Соответствующий документ подписал в Главном управлении по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области и опубликован на портале правовой информации.
Основное здание усадьбы построено в начале XIX века. Имение объединяло несколько деревень и принадлежало помещикам Огонь-Догановским.
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