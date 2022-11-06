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В Ульяновской области прокомментировали ситуацию с лесными пожарами

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В Ульяновской области подвели итоги пожароопасного сезона.
В Ульяновской области прокомментировали ситуацию с лесными пожарами
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональное Министерство природных ресурсов и экологии.

Как отметил губернатор Алексей Русских, регион с 2019 года принимает участие в проекте «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». За три года обновлена материально-техническая база лесопожарных формирований, открыты две новые лесопожарные станции.

В 2022 году ликвидировали 22 лесных пожара на площади 62,86 га.

Основные причины возгораний — неосторожное обращение местных жителей с огнём, переход огня с земель иных категорий.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области нацпроект «Экология» на 2022 год выполнен на 107%.

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