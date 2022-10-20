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В ХМАО ожидается усиление ветра до 14 м/с в пятницу

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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Ханты-Мансийском автономном округе в пятницу, 21 октября.
В ХМАО ожидается усиление ветра до 14 м/с в пятницу
  • Gettyimages.ru
  • © seagullNady Zima / 500px

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В регионе ожидаются небольшие осадки — дождь, мокрый снег, снег. Ветер 9 — 14 м/с.

Температура ночью составит -2...+3 °С, днём 0...+5 °С.

«22 октября местами небольшие осадки (мокрый снег, снег), по востоку умеренные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер 7 — 12 м/с. Температура ночью -4...+1 °С, днём -1...+4 °С», — говорится в прогнозе.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.

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