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Роскачество подвело итоги второго этапа исследования сметаны различных производителей

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Роскачество подвело итоги второго этапа исследования сметаны 20%-ной жирности, предлагаемой различными производителями.
Роскачество подвело итоги второго этапа исследования сметаны различных производителей
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Об этом сообщает газета «Известия».

Специалисты изучили 23 марки из 15 регионов.

Всем требованиям отвечает 56% продукции. В частности, это бренды «ЭкоНива» (Калужская область), «Снежок» (Великий Новгород), «Село зелёное» (Татарстан), «Любимое молоко» (Омская область), «Зелёный луг» (Новосибирская область), «Бабулины продукты» (Карачаево-Черкесия), «Молочный родник» (Ставропольский край), «Северная долина» (Нижегородская область), а также «Алтайская Бурёнка», «Белый замок» (Алтайский край) и «Нытвенская», «Кунгурская», «Вемол» (Пермский край).

При этом в самой дорогой сметане из исследованных образцов обнаружены растительные жиры. Речь идёт об образце сметаны «Аннушкина ферма» (Московская область). В нём также нашли крахмал, а заявленная масса нетто отличается от физической.

«В целом можно сказать, что подавляющая доля производителей сметаны не допускает фальсификации и поставляет настоящий молочный продукт. Именно замена молочного жира пальмовым является самым большим страхом потребителя», — заявила заместитель генерального директора «Союзмолоко» Мария Жебит.

Ранее диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.

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