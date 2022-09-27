Синоптик Леус предупредил о дождях в Петербурге 27 сентября

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус предупредил о дождливой погоде в Санкт-Петербурге во вторник, 27 сентября.

Об этом пишет kp.ru.

Согласно его прогнозу, днём в городе будет держаться температура в пределах +11…+13 °С. В Ленинградской области будет от +9 до +14 °С. Ветер юго-восточный, 2—7 м/с. Местами пройдут короткие дожди.

Наряду с этим стало известно, что утром 27 сентября в Омске выпал первый снег, а в некоторых районах жители заметили снег ещё накануне, 26-го, сообщает gorod55.ru.

Снег с дождём продолжится до четверга, 29 сентября, включительно. В течение недели температура воздуха будет колебаться от -4 до +9 °С.

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили о снеге вечером 26 сентября и ночью 27 сентября на юге и востоке Тюменской области.