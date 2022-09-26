Синоптики предупредили о снеге на юге Тюменской области
- РИА Новости
Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
«Дождь, переходящий в мокрый снег, гололёдные явления, местами возможно установление временного снежного покрова», — заявили синоптики.
Также стало известно, что в последнюю неделю сентября в Крыму прогнозируется тёплая погода.
«На этой неделе средняя температура воздуха составит +22...+27 °С. Однако в среду, 28 сентября, ожидаются дожди. Но уже с четверга температура снова начнёт повышаться», — заявила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая в беседе с «Крым 24».
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о погоде в регионах в октябре.