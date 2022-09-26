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Синоптики предупредили о снеге на юге Тюменской области

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Синоптики предупредили о снеге вечером 26 сентября и ночью 27 сентября на юге и востоке Тюменской области.
Синоптики предупредили о снеге на юге Тюменской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Дождь, переходящий в мокрый снег, гололёдные явления, местами возможно установление временного снежного покрова», — заявили синоптики.

Также стало известно, что в последнюю неделю сентября в Крыму прогнозируется тёплая погода.

«На этой неделе средняя температура воздуха составит +22...+27 °С. Однако в среду, 28 сентября, ожидаются дожди. Но уже с четверга температура снова начнёт повышаться», — заявила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая в беседе с «Крым 24».

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о погоде в регионах в октябре.

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