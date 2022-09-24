Синоптик Паршина рассказала о погоде в регионах России в октябре

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о погоде в регионах в октябре.

В беседе с «Российской газетой» она заявила, что в Приморском крае и на юге Хабаровского края днём температура может достигать +9...+14 °С, а в центре европейской территории и на северо-западе воздух прогреется до +10 °С.

Как отметила Паршина, самым холодным регионом в октябре может стать Якутия: при похолоданиях в дневное время там бывает до -18 °С. Октябрьские морозы возможны на востоке Таймыра и в Эвенкии.

В Москве погода в целом ожидается в пределах климатической нормы, днём до +6...+11 °С.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.