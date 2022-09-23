В Москве за выходные может выпасть до половины месячной нормы осадков
«Мы ожидаем, что за двое суток в столице количество осадков может составить до 30—40 мм. Это примерно половина месячной нормы», — рассказал Синенков Интерфаксу.
Синоптик прогнозирует, что дождь начнётся предстоящей ночью и, скорее всего, закончится через сутки или к вечеру воскресенья.
Синенков также отметил, что на следующей неделе со вторника в европейской части России появится новый циклон, который вызовет сильные продолжительные дожди.
Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Алина Котилевская пообещала тёплую и дождливую погоду в европейской части России в конце сентября и начале октября.