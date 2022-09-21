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Синоптик Котилевская пообещала тёплую и дождливую погоду в европейской части России в начале октября

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Ведущий специалист центра «Фобос» Алина Котилевская рассказала о погоде в европейской части России в конце сентября и начале октября.
Синоптик Котилевская пообещала тёплую и дождливую погоду в европейской части России в начале октября
  • Gettyimages.ru
  • © Silke Woweries

«Циклоны и атмосферные фронты будут перемещаться по западу европейской части России. Это говорит о том, что погода будет облачная, с дождями разной интенсивности, при этом температурный фон будет в пределах нормы или даже чуть выше нормы, потому что будут преобладать в основной массе выносы с южных регионов», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, ожидается умеренно тёплая, облачная и дождливая погода, а смена атмосферных процессов возможна примерно с 4—5 октября.

Днём прогнозируется +8...+10 °С.

«Достаточно ровный фон. Ночные температуры — в районе +5...+6 °С. Без существенных колебаний», — заключила Котилевская.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.

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