Нефтяники рассказали, как сохранили 6 млн деревьев

На TNF 2022 глава дирекции по технологическому развитию «Газпром нефти» Алексей Вашкевич рассказал о проекте «Зелёная сейсмика», позволившем сохранить 6 млн деревьев.

Об этом сообщает издание «Ямал 1».

«Мы задались вопросом, как контролировать риски, исключить их и можно ли вообще перестать убирать деревья для проведения сейсморазведки. Очень быстро проект из локального стал отраслевым. Сегодня все знают, что такое «Зелёная сейсмика», используют её принципы, для многих это базовый проект. Сейчас внедряется второй этап, мы называем его «Зелёная сейсмика 2.0», — сказал Вашкевич.

Ранее эколог Наталья Соколова рассказала, как правильно сажать деревья.