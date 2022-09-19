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Эколог Соколова рассказала, как правильно сажать деревья

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Эколог, руководитель экологической секции экспертного совета комитета Совета Федерации по природопользованию Наталья Соколова рассказала, как правильно сажать деревья.
Эколог Соколова рассказала, как правильно сажать деревья
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Радио 1» она напомнила, что средняя приживаемость дерева — два года.

«Каждые 2,5 см диаметра — это примерно 1 год приживания. Если мы берём саженец 5 см, то два года будет приживаться дерево. Я бы советовала, чтобы не больше 10 см был диаметр, иначе срок приживаемости будет увеличиваться», — заявила эксперт.

По её словам, глубина посадочной ямы должна быть немного меньше высоты земляного кома.

«Получается, что корневая шейка будет чуть выше уровня земли и её будет видно. Ширина посадочной ямки должна равняться трём диаметрам земляного кома. Углы вокруг этой ямки нужно делать не прямыми, а немного скошенными», — посоветовала Соколова.

Она добавила, что в средней полосе лучше приживаются берёза, ольха, осина и липа.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Татарстану выделили допфинансирование в размере 3 млн рублей на работы по лесовосстановлению.

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