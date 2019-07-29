Витаутас Великий, Тадеуш Костюшко и Симон Боливар: тест RT о национальных героях разных стран

29 июля в Норвегии отмечают День памяти короля Олафа II — покровителя и объединителя страны. Он обратил норвежцев в христианство, стал их национальным героем и одним из самых почитаемых святых Северной Европы. Народные герои есть в истории каждого государства. Пройдите тест и проверьте, что вы о них знаете.

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