Тест RT: помните ли вы произведения Эриха Марии Ремарка

120 лет назад, 22 июня 1898 года, в городе Оснабрюк родился один из самых известных немецких писателей ХХ века — Эрих Мария Ремарк. Он был участником Первой мировой войны, после чего сменил множество профессий: от органиста до продавца, пока в конце концов не стал редактором журнала и писателем. С приходом к власти в Германии нацистов книги Ремарка начали сжигать как идеологически вредные и оскорбительные — и писатель вынужден был покинуть страну. В эмиграции он получил всемирное признание. Особенно популярен автор был в Советском Союзе, его книги были практически в каждом доме. Проверьте, хорошо ли вы знаете его произведения.

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