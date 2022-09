История создания жизни на Земле и новый роман Лукьяненко: книги сентября

В сентябре на книжных прилавках появился мистический триллер Джейсона Рекулика «Скрытые картинки», героиня которого пытается разобраться с пугающими рисунками рыжеволосого мальчика по имени Тэдди, а также новая книга Виктора Пелевина KGBT+. В ней получила продолжение одна из линий романа Transhumanism inc. Кроме того, книжные магазины порадуют такими новинками в жанре нон-фикшен, как «Очень краткая история жизни на Земле» английского палеонтолога Генри Джи и сборник фотоснимков и исторических фактов Арсения Котова «Заброшенные города СССР».

«Заброшенные города СССР», Арсений Котов (АСТ)

Блогер и фотограф Арсений Котов уже больше восьми лет путешествует по всей России и странам бывшего Советского Союза и ищет заброшенные места с необычной архитектурой.

В своей книге Котов показал фотографии и рассказал истории, связанные с Байконуром, Припятью, Магаданом и другими местами.

Сборник поделён на тематические главы: в разделе «Техника», например, автор делится снимком заснеженного старого автобусного парка в Норильске и нерабочего трамвайного депо в Комсомольске-на-Амуре, а в «Городах-призраках» читатель может узнать историю заброшенных поселений России и увидеть некоторые из них на фотографиях Арсения Котова.

«Когда говорят «город-призрак», на ум сразу приходит Припять, которую люди покинули в 1986 году после аварии на Чернобыльской АЭС. Но, помимо Припяти, в последние десятилетия на постсоветском пространстве появилось множество других заброшенных городов и посёлков. О них не пишут в СМИ, о них не снимают фильмов и сериалов, ведь там никогда не происходили столь страшные катастрофы, как в Чернобыле, просто людям пришлось покинуть их... Основная причина этого явления — разрушение прежней экономической системы при переходе к капитализму. За ним последовал упадок заводов и шахт, приватизированных новыми владельцами, которые вдруг обнаружили, что доставшиеся им предприятия не приносят достаточно дохода. Зачастую самым простым и незатратным способом получения прибыли из доставшегося за бесценок завода была сдача площадей в аренду. Но такой вариант работал лишь для крупных городов».

© АСТ

Генри Джи, «Очень краткая история жизни на Земле» («Азбука-Аттикус»)

Генри Джи сумел изложить долгую историю возникновения жизни на нашей планете в одной книге.

Автор описывает, как благодаря дождю, который шёл миллионы лет, сформировались океаны, а ландшафт появлялся из-за постоянных извержений вулканов. Во всём этом непрерывном хаосе зарождалась жизнь.

Джи доступным языком рассказывает читателю о втором глобальном оледенении, которое длилось 80 млн лет и ускорило эволюцию на Земле, о первых морских существах, о животных, которые первыми смогли сохранить свою жизнь на суше, и о многом другом.

Генри Джи — британский палеонтолог и эксперт в области эволюционной биологии. Он изучал зоологию и генетику в Университете Лидса, стажировался в Музее естественной истории в Лондоне, работал редактором в научном журнале Nature, а также публиковался в таких изданиях, как The Guardian и Discover. Он читал курс студентам Калифорнийского университета и не раз выступал с лекциями на научных съездах.

«Очень краткая история жизни на Земле» — не первая книга автора. Среди других его работ — нон-фикшен The Accidental Species: Misunderstandings of Human Evolution («Случайный вид: Ошибочные представления об эволюции человека») и In Search of Deep Time («В поисках глубокого времени»), а также научно-фантастический сборник рассказов о том, каким может быть будущее, — Futures from Nature («Будущее от природы»).

«Всерьёз вторжение на сушу началось в середине ордовика, примерно 470 млн лет назад — практически одновременно с эволюционным рывком в морях, благодаря которому на смену странным порождениям кембрия пришли существа куда более современного облика. Маленькие ползучие растения, печёночники и мхи создали на суше миллионы крошечных плацдармов. Благодаря своим прочным и устойчивым к высыханию спорам они оказались не просто случайными посетителями суши. Вскоре в небо устремились первые деревья. Первыми были нематофиты. Нематофит Prototaxites был больше метра в диаметре и достигал нескольких метров в высоту. Вряд ли это было дерево, даже древовидный папоротник, — скорее всего, гигантский лишайник, союз мха и водорослей».

© Азбука-Аттикус

«KGBT+», Виктор Пелевин («Эксмо»)

Виктор Пелевин в этом месяце порадовал поклонников своего творчества новым романом под названием KGBT+, действие которого разворачивается в той же вселенной, что и сюжет книг Transhumanism inc., Empire V, «Бэтман Аполло» и iPhuck 10.

Виктор Пелевин в очередной раз отображает социальную и политическую повестку в ярких образах и нетривиальном сюжете и с юмором демонстрирует свой взгляд на картину современного мира.

Подробнее о романе — в материале RT.

© Эксмо

Джейсон Рекулик, «Скрытые картинки» («Азбука-Аттикус»)



Мэллори Куин жила в Филадельфии с мамой и младшей сестрой, хорошо училась и занималась спортом. Она получила полную спортивную стипендию на поступление в Пенсильванский университет, когда в её жизни случилась трагедия. Мэллори не пошла учиться и подсела на наркотики. Однако жизнь дала ей второй шанс. Спустя пару лет Мэллори уже гордится 18 месяцами трезвости и получает возможность работать няней у рыжеволосого Тэдди. Он славный малыш, который после переезда в новый дом полностью погрузился в рисование. Но его рисунки становятся всё более жуткими и реалистичными. И вот уже вместо козликов и птичек в альбоме Тэдди появляется мужчина, который в лесу тащит бездыханное тело женщины. Мэллори взволнована, она пытается разгадать зловещую тайну, скрывающуюся за рисунками ребёнка.

Мистический триллер Джейсона Рекулика положительно оценили критики и культовые писатели современности. Как отметил Стивен Кинг, эта книга — настоящий сюрприз, в котором есть «мощный сюжетный темп», не позволяющий оторваться от чтения до самого финала. Помимо этого, Кинг похвалил рисунки, размещённые на страницах произведения.

Ренсом Риггз, автор романа «Дом странных детей мисс Перегрин», в свою очередь, назвал произведение дьявольски жутким, а его сюжет — вершиной мастерства.

«Последняя картинка, похоже, становится для Каролины неожиданностью.

— Я же собиралась её убрать, — говорит она, но теперь у неё нет другого выбора, кроме как объясниться. — Это Тедди и его… э-э… особенная подружка.

— Аня, — добавляет Тедди. — Её зовут Аня.

— Да, Аня. — Каролина подмигивает мне, чтобы я подыграла. — Мы все любим Аню, потому что она играет с Тедди, пока мама с папой на работе.

Я понимаю, что Аня, должно быть, что-то вроде воображаемой приятельницы Тедди, и судорожно пытаюсь придумать, что бы такое сказать.

— Здорово, наверное, иметь такую подружку, как Аня. В особенности когда ты маленький мальчик в новом городе и у тебя пока не было возможности подружиться с другими ребятами.

— Совершенно верно! — Каролина явно рада, что я так быстро вникла в ситуацию. — Всё именно так и обстоит.

— А сейчас Аня здесь? Она в комнате вместе с нами?

Тедди обводит кабинет взглядом.

— Нет.

— А где она?

— Я не знаю.

— Но сегодня вечером ты с ней увидишься?

— Я вижусь с ней каждый вечер, — сообщает Тедди. — Она спит у меня под кроваткой, чтобы я мог слышать, как она поёт».

© Азбука-Аттикус

Сергей Лукьяненко, «Лето волонтёра» (АСТ)

Автор таких известных романов, как «Ночной дозор» и «Черновик», написал продолжение цикла «Изменённые», который, казалось, был закончен. В трилогию вошли «Семь дней до Мегиддо», «Три дня Индиго» и «Месяц за Рубиконом». Книга «Лето волонтёра» стала четвёртой в этом списке. Она представляет собой космический роман с яркими сражениями, любовными эпизодами и самопожертвованием.

Действие тетралогии разворачивается в вымышленные времена, когда на Землю прибыли пришельцы, так называемые Инсеки. Почувствовав себя хозяевами планеты, они тут же начали устанавливать свои порядки: Инсеки остановили третью мировую войну, отключили доступ в интернет, упразднили атомную энергетику, а также раздробили Луну — вместо неё над Землёй теперь висит Лунное кольцо с двумя осколками. В результате мировая экономика рухнула, и выгоду из этого смогли извлечь только сёрчеры — искатели ценных кристаллов, которые разбросаны по всей планете. Никто не знает, откуда эти драгоценные камни появились, но они заменили валюту. Главный герой Макс — один из сёрчеров. Он преуспел в своём деле, но всё перевернулось с ног на голову, когда его подруга обратилась к нему за помощью.

В четвёртой части истории на Земле наконец наступает затишье и Макс решает поступить в университет и стать межзвёздным дипломатом. Однако вскоре выясняется, что планета всё ещё в серьёзной опасности.

«Улыбка на лице Миланы медленно исчезала. — Это ловушка, — сказал я. — Это мышеловка! Весь корабль был наживкой, и люди в него полезли. Их превратили в монстров. И они утащили Лихачёва. Как наживку. Мы пошли за ним, Инсек знал, что мы пойдём… — И сами стали наживкой… — прошептала Дарина. — Для тебя… Она неловко подошла к Милане, обняла её. И зарыдала.

— Подождите, это не обязательно так! — обнимая её, сказала Милана. — Не обязательно! Нет, нет!

Поверх головы рыдающей Дарины она посмотрела на меня.

— Даринка, да не плачь ты…

— Прости, слёзы сами льются… — пробормотала Дарина.

— Ребята, это невозможно! — Милана покачала головой. — Ни у Инсеков, ни у Прежних нет такой силы! Краем глаза я уловил какое-то движение. Повернул голову.

И увидел Инсека.

Он сидел у входа в один из туннелей — огромный, маслянисто блестящий — и внимательно смотрел на нас. Потом заговорил своим мягким женским голосом, который мне даже приснился однажды в кошмаре.

— У нас нет таких сил. Но ты же знаешь, что в Галактике не один Высший».