Бессмертный рэпер в киберпанк-будущем: вышла новая книга Виктора Пелевина KGBT+

В четверг, 29 сентября, вышел новый роман знаменитого писателя Виктора Пелевина KGBT+. Он является продолжением прошлогоднего Transhumaninsm Inc. и непрямым наследником Empire V, «Бэтмана Аполло» и iPhuck 10. В книге рассказывается история звезды шоу-бизнеса некоего отдалённого околокиберпанк-будущего — «вбойщика» по имени KGBT+. Как и с большинством героев книг Пелевина (да и самими книгами), с этим персонажем всё не так однозначно, как может показаться сначала.

В новом романе Виктора Пелевина, выпущенном издательством «Эксмо» практически к юбилею писателя (22 ноября литератору исполнится 60 лет), рассказывается запутанная история, условно разделённая на две неравные части. Поклонники творчества писателя довольно быстро поймут, что главный герой KGBT+ — это Сасаки-сан, персонаж новеллы «Поединок» из прошлогодней книги Transhumanism Inc. Таким образом, сеттинг новой работы остаётся общим уже для пяти книг автора — события Empire V, «Бэтман Аполло» и iPhuck 10 происходят в одной вселенной.

Пелевин ­для современной российской литературы — явление уникальное. Работы этого автора либо любят, и ждут каждую новую книгу с нетерпением, либо ненавидят чаще всего по причине непонимания материала и заложенных идей. Потому что читать его «просто так», чтобы убить время или отвлечься, скорее всего, не получится.

Жанровая составляющая в новом произведении автора тоже непростая и не поддающаяся лёгкой классификации — здесь перемешаны философия, элементы буддизма, эзотерики, трансгуманизма, киберпанка, научно-социальной фантастики, а приправлен весь этот винегрет невероятным количеством пост-иронии и мрачноватого юмора, характерного для большинства работ Пелевина.

Итак, сюжет KGBT+ продолжает линию «Поединок» из книги Thanshumanism Inc., но несмотря на общий сеттинг, подход к изложению истории в новом романе иной — более традиционный, с одним основным персонажем и описанием его становления в довольно странном мире. В то время, как предыдущая работа Пелевина походила на лоскутное одеяло из множества историй, которые постепенно складывались в одну, но и в этой одной угадывалось сначала второе дно, потом третье… И так почти до бесконечности, откуда скалили зубы повелители этого абсурдного мира — вампиры.

В первой части KGBT+, события которой происходят в начале XX века, сквозь призму буддизма рассматривается человеческая сущность и смысл существования. В ней герой встречает буддийского монаха, оказавшегося перерождением древнего мудреца, и открывает для себя истину — в том виде, который может осознать. В результате, себя и свои прошлые жизни он в полной мере вспоминает, будучи уже лишённым тела мозгом «в банке» — то есть фактически бессмертным существом в кругу таких же, как и он. Общество «баночников» имеет иерархию и разделено на условные касты, зависящие от размера счетов индивида.

Сасаки-сан, ставший бессмертной секс-игрушкой для влиятельных лидеров якудза в образах девочек из манги, решает сбежать и «запускает» очередное перерождение, чтобы появиться на свет в Добром Государстве — наследнике старой России. Со временем молодой человек открывает для себя культуру «вбойщиков» — некоего аналога современных рэперов с поправкой на киберпанк-сеттинг, и становится одной из главных звёзд их сообщества.

KGBT+ формально следует канонам автобиографий известных людей, одновременно с этим тонко высмеивая манеру написания книг разнообразными «коучами», «гуру» и «тренерами». Пересказ при(зло)ключений главного героя от первого лица периодически прерывается перебивками с его наставлениями «молодым вбойщикам», и обязательными рассуждениями на тему моды, актуальности тех или иных тем, многие из которых на слуху прямо сейчас — это и разнообразные «абьюзы», гипертрофированный феминизм и многое другое.

Но это был бы не Пелевин, если бы большая часть текста не превратилась в гротескную предикторскую пародию на современное общество, впитавшую и подчеркнувшую его негативные черты, возведённые в абсолют, и помноженную на экспоненциальное развитие искажение и ухудшение этих черт за годы до наступления описанного автором будущего.

Говорить о том, что в KGBT+ есть какая-то отдельная и ярко выраженная центральная мысль будет неправильно: мыслей и смыслов тут хоть отбавляй. Более того, каждый отдельно взятый читатель, как и Сасаки-сан в начале своего пути, будет проецировать описываемые события на себя, сквозь призму своего опыта, образования и духовного развития, и видеть совершенно иную картину, не совпадающую с тем, что увидит другой.

А в чём же тогда смысл? Цитируя автора, в том, чтобы «переодеться в чистое. А тут уж у каждого своё видение ситуации, и зависит оно от того, куда мы покупаем билет на колесе «Сансара».