Экс-глава аппарата Госдепа: Америка провоцирует Россию на новую холодную войну В беседе с The Real News полковник в отставке и экс-глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла Ларри Уилкерсон заявил, что в ухудшении российско-американских отношений и постепенном сползании стран к конфронтации виноваты в первую очередь Соединённые Штаты. По словам аналитика, с 90-х годов Вашингтон непрестанно провоцировал Россию и сегодня СМИ и правительство навязывают американской общественности идею о том, что Россия — враг. 13 марта 2017 theREALnews

theREALnews: США бомбят ИГИЛ в Ливии, союзники поддерживают ИГИЛ в Ливии Редактор информагентства Pan-African News Wire Абайоми Азикиве считает, что после разрушения ливийской государственности в 2011 году США взяли на себя роль главного жандарма в этом регионе. В интервью телеканалу theREALnews он также отметил, что американцы бомбят позиции ИГИЛ в Ливии, в то время как союзники США поддерживают террористов. 29 февраля 2016 theREALnews

Бжезинский: Жесткие санкции выведут россиян из «экстаза великодержавности» Збигнев Бжезинский советует американским законодателям ужесточить санкции против России, сообщает theREALnews. По словам бывшего советника США по вопросам национальной безопасности, только так можно положить конец восторженному настроению россиян, порожденному ощущением, что страна вновь обрела статус сверхдержавы. Тогда, по мнению Бжезинского, разочарованное население лишит президента Путина своей поддержки. 26 января 2015 theREALnews

Ветеран Госдепа: Россия повела себя как великая держава Когда альянс НАТО, вопреки обещаниям, вплотную подошел к российским границам, Россия отреагировала так, как на ее месте поступила бы любая великая держава, считает бывший глава аппарата госсекретаря Колина Пауэлла Лоуренс Вилкерсон. Он уверен, что нынешние власти США своей недальновидной политикой ведут дело к новому мировому конфликту. 31 декабря 2014 theREALnews

The Real News: Америка сделала Путина «злодеем», чтобы быть «незаменимой» По мнению бывшего аналитика ЦРУ Рэя Макговерна, США необходим образ врага, чтобы оправдывать расширение военных блоков и наращивание боевого потенциала. Таким врагом Вашингтон сделал Россию, а ее президента Владимира Путина – «главным злодеем». Противостояние с ним позволит Америке оставаться «незаменимой». 11 ноября 2014 theREALnews

Российскому народу надоели американские «учителя» Американские чиновники пытаются играть роль «строгих учителей» в отношениях с Россией, но надо понять, что народ с этим категорически не согласен, полагает профессор политэкономии МГУ Александр Бузгалин. После десятилетий упадка люди вновь мечтают видеть свою страну сильной, и в этом нет ничего плохого, уверен Бузгалин. 6 октября 2014 theREALnews

Экс-сотрудник АНБ: Сноудена стоило расспросить о терактах 11 сентября Агентство национальной безопасности США располагало всей необходимой информацией, чтобы предотвратить теракты 11 сентября. Об этом заявляет бывший сотрудник разведывательной службы АНБ Кирк Вибе на канале theREALnews. Именно об этом стоило спросить разоблачителя Эдварда Сноудена в его недавнем интервью каналу NBC, подчеркивает он. 31 мая 2014 theREALnews

Уилкерсон: Америка уступает свое могущество странам БРИК Отказ Барака Обамы от личной встречи с Владимиром Путиным вряд ли сильно повлияет на исход саммита «Большой двадцатки», считает эксперт Лоренс Уилкерсон. По его словам, расстановка сил в мире меняется, и США не могут обойтись без обсуждения серьезных международных проблем с Россией. 18 августа 2013 theREALnews

The Real News: Гражданство Депардье - рекламный трюк Путина Шумиха вокруг гражданства Депардье - не более чем пропагандистская кампания Путина для привлечения богачей в Россию. Об этом в эфире The Real News заявил профессор кафедры политической экономии МГУ Александр Бузгалин. Он считает, что таким образом Россия рассчитывает улучшить свой имидж. 9 января 2013 theREALnews

Российский капитализм вобрал в себя худшее от СССР и Запада Советский бюрократизм и злоупотребление административным ресурсом, активное привлечение мафиозных и клановых структур, экстенсивный, а не интенсивный характер роста - все эти характеристики, по мнению политэконома Александра Бузгалина, вобрал в себя нынешний российский капитализм. Во второй части своего интервью он рассказывает о причинах формирования такой системы в России. 15 мая 2012 theREALnews