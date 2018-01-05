TDG: за лидерство в области сжиженного газа России ещё придётся побороться Владимир Путин запустил «гигантский проект» по производству сжиженного газа в Арктике с целью удовлетворения растущего мирового спроса на это сырьё, передаёт Tribune de Genève. Однако, по мнению издания, если российский президент хочет сделать Россию крупнейшим производителем сжиженного газа, ему придётся столкнуться с жёсткой конкуренцией, поскольку этот природный ресурс находится сегодня в центре внимания всего мира. 5 января 2018 Tribune de Genève

TDG: многочисленное семейство Трампа дорого обходится Секретной службе У Дональда Трампа большая семья, многие члены которой часто путешествуют. Это привело к тому, что выделенный на год вперёд бюджет Секретной службы на защиту президента и его близких почти исчерпал себя, сообщает Tribune de Genève. Как признаёт глава ведомства Рэндольф Аллес, его агентам ранее никогда не приходилось работать с таким большим количеством подопечных. 23 августа 2017 Tribune de Genève

Tribune de Genève: ядерные отходы с российских подлодок увезут подальше от Норвегии После десятилетий усилий российских и западных экологов под Мурманском начался вывоз отработанного ядерного топлива с территории базы Военно-морского флота, сообщает Tribune de Genève. Власти долгое время не замечали опасную проблему, и радиоактивные отходы создавали большой риск для территории, находящейся всего в нескольких десятках километров от границы Норвегии, подчёркивает издание. 7 августа 2017 Tribune de Genève

TDG: Литва строит двухметровый забор от русских, которые едут за покупками «Русские — нормальные люди, которые приезжают просто за покупками!» — так отзываются о калининградцах жители приграничных районов Польши и Литвы. Однако литовское правительство строит забор длиной 45 км вдоль границы с Калининградской областью. Политологи, впрочем, сходятся во мнении, что от войны он не защитит, а иметь будет скорее символическое значение, пишет Tribune de Genève. 24 июля 2017 Tribune de Genève

Tribune de Genève: От Сноудена до Путина – кому прочат Нобелевскую премию мира Нобелевский комитет, который вскоре должен объявить, кому же достанется премия мира, любит сюрпризы, считает Tribune de Genève. В этом году экспертам предстоит выбирать из рекордных почти 400 человек, среди которых традиционно фигурируют имена известных докторов, правозащитников и мирных активистов, а также российского президента Владимира Путина, разоблачителя секретов американских спецслужб Эдварда Сноудена и кандидата в президента США Дональда Трампа. 5 октября 2016 Tribune de Genève

Tribune de Geneve: Путин укрепит власть, очистив ее от «прожорливых чиновников» По мнению Tribune de Genève, участившиеся аресты сотрудников правоохранительных органов, замешанных в коррупционных скандалах, являются частью согласованной операции Кремля. Вслед за перераспределением партбилетов и перестановок на самой верхушке российские власти проведут чистки в рядах полиции, армии и спецслужб, в результате которых на место «прожорливых чиновников» придет новое поколение преданных силовиков. 19 сентября 2016 Tribune de Genève

Tribune de Genève: «Вильнюс» превратят в полигон для военных тренировок Власти Литвы построили специальный искусственный город, для того чтобы тренировать своих военных и солдат союзников ведению боя в городских условиях. На это у них ушло порядка пяти миллионов евро, отмечает Tribune de Genève. Причем назвали искусственный город по имени столицы Литвы – Вильнюс. 31 августа 2016 Tribune de Genève

Tribune de Genève: Кремль сделал все, чтобы протесты 2011 года не повторились Кремль взял под контроль российское общество, оппозиция разрознена, и летние каникулы помешают несогласным выйти на протесты, пишет Tribune de Genève. Поэтому, по мнению швейцарской газеты, на предстоящих парламентских выборах определенно выиграет «партия Кремля», а сценарий 2011 года, когда недовольные избиратели вышли на демонстрацию, больше не повторится. 8 августа 2016 Tribune de Genève

Швейцарский депутат: ЕС – тонущий корабль, нам не стоит на него запрыгивать В интервью Tribune de Genève депутат швейцарского Национального совета Ив Нидеггер поддержал решение британцев выйти из Евросоюза и провел параллель между британским референдумом и референдумом 2014 года в Швейцарии. По его мнению, швейцарцам не стоит «запрыгивать на тонущий корабль», в который превратился ЕС, им нужно смело вводить квоты на приток европейских мигрантов и делать ставку на Европейскую ассоциацию свободной торговли. 25 июня 2016 Tribune de Genève

TDG: Российские хоккеисты поплатились за стремление к идеальным передачам Россия проиграла Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею со счетом 3:1. С одной стороны, финны удачно использовали удаление со льда российских игроков. А с другой – они показали более реалистичную игру, тогда как Россия пыталась сыграть на идеальных передачах, пишет Tribune de Genève. 22 мая 2016 Tribune de Genève