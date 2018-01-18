Rolling Stone: 2018 год будет непростым для Евросоюза Европейскому союзу предстоит преодолеть очень трудный год, который отчасти определит его будущее, пишет Rolling Stone. Как подчёркивается в материале издания, в 2018-м Брюсселю придётся не только найти общий язык с Великобританией на переговорах по брекситу и решить проблему мигрантов, но и пережить непростые выборы в целом ряде стран, в том числе и в России. 18 января 2018 Rolling Stone

Керри: Даже русские осознали, что уничтожить ИГ не так уж легко Крушение российского самолета, а также теракты в Бейруте и Париже заставили Россию, Иран и Саудовскую Аравию забыть о взаимных противоречиях и принять участие в совместном урегулировании сирийского кризиса, считает американский госсекретарь. Тем более что Россия, по его словам, рассчитывала на скорую победу над террористами, и только сейчас стала понимать, что добиться этого ей будет сложнее, чем казалось, заявил Джон Керри в интервью Rolling Stone. 2 декабря 2015 Rolling Stone