Rolling Stone
Rolling Stone: 2018 год будет непростым для Евросоюза
Европейскому союзу предстоит преодолеть очень трудный год, который отчасти определит его будущее, пишет Rolling Stone. Как подчёркивается в материале издания, в 2018-м Брюсселю придётся не только найти общий язык с Великобританией на переговорах по брекситу и решить проблему мигрантов, но и пережить непростые выборы в целом ряде стран, в том числе и в России.
Керри: Даже русские осознали, что уничтожить ИГ не так уж легко
Крушение российского самолета, а также теракты в Бейруте и Париже заставили Россию, Иран и Саудовскую Аравию забыть о взаимных противоречиях и принять участие в совместном урегулировании сирийского кризиса, считает американский госсекретарь. Тем более что Россия, по его словам, рассчитывала на скорую победу над террористами, и только сейчас стала понимать, что добиться этого ей будет сложнее, чем казалось, заявил Джон Керри в интервью Rolling Stone.
RS: Ради разговора об ЛГБТ Элтон Джон не против вновь попасться на розыгрыш
Элтон Джон признал, что его смешно разыграли, когда пранкеры позвонили ему и в разговоре выдали себя за Владимира Путина и Дмитрия Пескова. Но тема гомосексуализма, которую они обсуждали, — не шуточная, приводит его слова журнал Rolling Stone. Ради обсуждения этой темы певец, по собственным словам, готов вновь стать жертвой розыгрыша.