Le Vif: Россия оценила вклад Бельгии в оздоровление отношений Москвы с ЕС Министры иностранных дел России и Бельгии провели «очень содержательные» переговоры в Москве, в ходе которых Сергей Лавров поблагодарил Брюссель за его усилия по оздоровлению ситуации между Москвой и Евросоюзом, сообщает Le Vif. Как отмечает издание, в последние месяцы число двусторонних контактов между Россией и Бельгией заметно возросло. 14 февраля 2018 Le Vif

Le Vif: премьер-министр Бельгии надеется наладить диалог во время визита в Россию В январе должен состояться визит в Россию премьер-министра Бельгии, который считает, что Европе необходимо вести диалог даже с теми странами, чью политику она не поддерживает. По оценке журналиста Le Vif, эта поездка должна дать сигнал европейским странам, которые не стремятся наладить свои отношения с Москвой. 2 декабря 2017 Le Vif

Le Vif рассказал, как жить в России и не попасть под суд В России можно стать жертвой правосудия, если разместить в сети историческую фотографию, неправильно раскрасить пасхальные яйца, написать письмо президенту или в соцсетях усомниться в существовании Бога, утверждает Le Vif. Как разъясняет автор статьи, всё дело в том, что законы заведомо пишутся без конкретики, чтобы дать судьям и прокурорам пространство для манёвра. 14 июня 2017 Le Vif

Le Vif: Новый президент США оставит Сирию России Главный внешнеполитический приоритет для Дональда Трампа – это Китай, и, чтобы его сдержать, он пойдет на сотрудничество с Россией. Ради этого он даже оставит Москве поле для деятельности в Сирии, тем более что враги у них одинаковые – «Аль-Каида» и «Исламское государство», приводит Le Vif мнение политолога Фабриса Баланша. 11 ноября 2016 Le Vif

Le Vif: Земельная реформа Путина уступает столыпинской Новая программа Владимира Путина «Землю – народу», в рамках которой россиянам будут бесплатно раздавать земли на Дальнем Востоке для возделывания, чем-то сродни аграрной реформе Петра Столыпина, полагает обозреватель Le Vif. Однако, если столыпинская реформа принесла ощутимые плоды, то путинский проект вряд ли окажет такой же положительный эффект на экономику и демографию дальневосточного региона. 7 мая 2016 Le Vif

Le Vif: Ленин не дает россиянам забыть о себе Россияне повсюду в своей обычной жизни встречают напоминания о вожде революции: улицы носят его имя, памятники Ленину стоят на многих центральных площадях, даже область со столицей в Санкт-Петербурге осталась Ленинградской. Сам Ленин по-прежнему лежит в Мавзолее, и особенную актуальность вопрос о его захоронении приобретает в свете того, что уже через год Россия будет отмечать столетие со дня Октябрьской революции, пишет Le Vif. 20 января 2016 Le Vif

Le Vif: Бельгия засекла русскую подлодку и решила укрепить флот Только сейчас Бельгия рассказала о том, что в ноябре прошлого года впервые после окончания холодной войны заметила у своих берегов российскую подлодку. Как сообщает Le Vif, субмарина следовала по кратчайшему маршруту из Балтийского моря в Средиземное. Бельгийские власти полагают, что российские военные суда не представляют непосредственной опасности, и тем не менее укреплять собственный флот они все же решили. 15 января 2016 Le Vif

Журналист: Фатализм и советское прошлое мешают России подружиться с Западом Проработав восемь лет корреспондентом в России, голландский журналист Олаф Кунс написал книгу, в которой объяснил разницу между мировосприятием россиян и жителей Запада, сообщает Le Vif. По его мнению, наладить благоприятные отношения с Западом России мешает стремление переложить все свои проблемы на других, а также груз советского прошлого, из-за которого русский народ постоянно готовится к худшему. 18 сентября 2015 Le Vif

Le Vif: Европа перестаралась с антироссийскими провокациями на Украине Подталкиваемая США Европа слишком сильно спровоцировала Россию в украинском вопросе и поэтому несет ответственность за «оккупацию Крыма», пишет специалист по международным отношениям Том Сауэр на страницах Le Vif. Теперь надо учесть интересы России с позиции реализма и наладить отношения с ней, а потом уже - с Грузией и Украиной. 24 июня 2015 Le Vif

Le Vif: Европейцы оценили эффективность Путина в противостоянии США Популярность Владимира Путина высока не только среди населения России, но и за рубежом среди крайних левых и правых партий, заявил эксперт по геополитике Ксавье Фоллебукт в интервью бельгийскому изданию Le Vif. И если население больше привлекает стабильность режима, то крайние левые и правые партии поддерживают Путина за то, что он отстаивает традиционные для них ценности и противостоит США. 13 марта 2015 Le Vif