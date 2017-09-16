Le Soir
Le Soir: календари на 2018 год с Путиным — пример работы пропаганды
В журнальных киосках Москвы начинают появляться календари на 2018 год с изображениями Владимира Путина на обложках и разворотах, сообщает Le Soir. Как отмечает бельгийское издание, в России «пропагандистская машина уже развернула свою тяжёлую артиллерию предвыборной кампании», и эти календари можно считать одним из примеров работы пропаганды.
Трамп: У Путина трезвый ум, а вот французы уже не те
Кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью французскому изданию Valeurs actuels в очередной раз озвучил комплимент в адрес Владимира Путина, а также высказался о парижских терактах прошлого года, сообщает Le Soir. По мнению Трампа, российскому президенту «присуща определенная трезвость ума», а Франция «уже не та, что раньше».
Le Soir: Путин обсудил с итальянским премьером энергетику и Сирию
Владимир Путин обсудил энергетическое сотрудничество и ситуацию в Сирии в телефонной беседе с итальянским премьер-министром Маттео Ренци, сообщает Le Soir. Политики вновь подчеркнули важность тесного сотрудничества двух стран как для реализации совместных энергетических проектов, так и в борьбе с международным терроризмом.
Le Soir: Селфи с Путиным дало интернет-пользователям повод для шуток
После того как финалистка конкурса «Мисс Россия» опубликовала селфи с Владимиром Путиным на своей странице в Instagram, пользователи интернета не упустили случая посоревноваться в остроумии, пишет Le Soir. Кроме того, они лишний раз поиздевались над недавней инструкцией по безопасному селфи, составленной по инициативе российского правительства.
Олимпийцев защитят от СПИДа 100 тысяч резиновых колец
Оргкомитет сочинских Игр закупил для спортсменов олимпийцев более 100 тысяч презервативов, пишет бельгийская Le Soir. Такая акция — часть масштабной кампании МОК по борьбе со СПИДом.