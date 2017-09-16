Le Soir: календари на 2018 год с Путиным — пример работы пропаганды В журнальных киосках Москвы начинают появляться календари на 2018 год с изображениями Владимира Путина на обложках и разворотах, сообщает Le Soir. Как отмечает бельгийское издание, в России «пропагандистская машина уже развернула свою тяжёлую артиллерию предвыборной кампании», и эти календари можно считать одним из примеров работы пропаганды. 16 сентября 2017 Le Soir

Трамп: У Путина трезвый ум, а вот французы уже не те Кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью французскому изданию Valeurs actuels в очередной раз озвучил комплимент в адрес Владимира Путина, а также высказался о парижских терактах прошлого года, сообщает Le Soir. По мнению Трампа, российскому президенту «присуща определенная трезвость ума», а Франция «уже не та, что раньше». 11 февраля 2016 Le Soir

Le Soir: Путин обсудил с итальянским премьером энергетику и Сирию Владимир Путин обсудил энергетическое сотрудничество и ситуацию в Сирии в телефонной беседе с итальянским премьер-министром Маттео Ренци, сообщает Le Soir. Политики вновь подчеркнули важность тесного сотрудничества двух стран как для реализации совместных энергетических проектов, так и в борьбе с международным терроризмом. 9 января 2016 Le Soir

Le Soir: Селфи с Путиным дало интернет-пользователям повод для шуток После того как финалистка конкурса «Мисс Россия» опубликовала селфи с Владимиром Путиным на своей странице в Instagram, пользователи интернета не упустили случая посоревноваться в остроумии, пишет Le Soir. Кроме того, они лишний раз поиздевались над недавней инструкцией по безопасному селфи, составленной по инициативе российского правительства. 19 октября 2015 Le Soir