L’Equipe: Россия оставит «нарушителей спокойствия» без ЧМ Президент России подписал закон, ужесточающий наказания за нарушение правил поведения на спортивных соревнованиях, пишет L’Equipe. По данным издания, тех иностранных фанатов, которые ранее уже попадались на таких преступлениях, отныне пускать в Россию не будут. 18 апреля 2017 L'Equipe

L’Equipe: россиянин Сергей Устюгов одержал победу в лыжной гонке «Тур де Ски» Российский лыжник Сергей Устюгов стал лидером 11-й многодневной гонки «Тур де Ски», которая завершилась сегодня в Валь-ди-Фьемме (Италия), сообщает L’Equipe. В завершающей гонке преследования он обошёл своих ближайших соперников — норвежца Мартина Сундбю и швейцарца Дарио Колонью — на 1 минуту 2 секунды и на 1 минуту 19 секунд соответственно. 8 января 2017 L'Equipe

Паралимпийский комитет РФ обратился в Швейцарский федеральный суд Паралимпийский комитет России намерен обжаловать вердикт Спортивного арбитражного суда, отклонившего российскую апелляцию на решение отстранить российских спортсменов от участия в Паралимпийских играх в Рио, сообщает L'Equipe. С этой целью он обратился в Швейцарский федеральный суд, а также порядка 266 российских паралимпийцев собираются обратиться в Европейский суд по правам человека в индивидуальном порядке. 27 августа 2016 L'Equipe

L'Équipe: Без России Олимпийские игры утратят свое лицо Отсутствие российских спортсменов в Рио отразится на общем уровне соревнований, считает L'Équipe. Согласно прогнозам, «сильная олимпийская держава» должна была занять третье место в общем медальном зачете, увезя домой 63 медали. Если Россию все-таки отстранят, многие более слабые спортсмены получат свой билет в Рио, а российские медали «подберут» США, Китай и Великобритания, пишет газета. 23 июля 2016 L'Equipe

L'Equipe: Тренеры сборных России и Англии «не заметили» беспорядков Реакции тренеров сборных России и Англии на столкновения болельщиков журналисты ждали напрасно. На пресс-конференции после матча и Леонид Слуцкий, и Рой Ходжсон «предпочли избежать неудобных вопросов», заявив, что были всецело сосредоточены на игре, поэтому ничего не знают о беспорядках, пишет L'Equipe. 12 июня 2016 L'Equipe

L'Equipe: Россия планирует проводить в школах «антидопинговые уроки» Минспорт РФ разработал целую кампанию, цель которой – изменить отношение россиян к проблемам допинга, сообщает L'Equipe. Отныне в российских школах в рамках занятий по физкультуре будут проводиться обязательные «антидопинговые уроки», а с медицинским и спортивным персоналом будет вестись разъяснительная работа. О начале данной программы было объявлено незадолго до дня, когда будет решена судьба российских легкоатлетов, обвиненных в применении допинга. 7 июня 2016 L'Equipe

Мордовские футболисты бастуют из-за невыплаты зарплат Футболисты одного из клубов российской Премьер-лиги бойкотируют тренировки, сообщает L’Equipe. Причиной забастовки стали долги по зарплате. Как отмечает французское издание, клуб «Мордовия» (Саранск) перестал побеждать на поле еще до того, как игрокам перестали платить. 27 апреля 2016 L'Equipe

L'Equipe: Слуцкий отдал бы Путину любую позицию в сборной Накануне товарищеского матча между Россией и Францией главного тренера российской сборной по футболу Леонида Слуцкого спросили, на какую позицию он бы поставил Владимира Путина, если бы ему пришлось взять его в команду. «Он бы сыграл на той позиции, на которой бы сам захотел», – отшутился российский тренер. 29 марта 2016 L'Equipe

L'Equipe: Вирус расизма поразил российский футбол Случаев проявления расизма в российском футболе становится все больше. Как отмечает L'Equipe, согласно последнему исследованию за этот и прошлый год зафиксировано 85 подобных эпизодов. В России эти случаи называют неприемлемыми, но призывают не создавать из этого проблему. 3 ноября 2015 L'Equipe

L’Equipe: Российский теннисист избил себя ракеткой и покинул «Ролан Гаррос» Проигрывая уже в первом круге соревнования «Ролан Гаррос», российский теннисист Михаил Южный несколько раз ударил сам себя ракеткой по голове. Как отмечает L’Equipe, подобный «приступ гнева» случается у спортсмена не впервые. 25 мая 2015 L'Equipe