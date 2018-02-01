IBO: атомные подлодки НАТО зачастили в прибрежные воды Норвегии Игры в кошки-мышки между НАТО и Россией в водах Баренцева и Норвежского морей привели к тому, что подлодки союзников всё чаще появляются в норвежских портах. Эксперты всерьёз опасаются, что рост числа подобных визитов увеличит риск аварий, связанных с утечкой радиации, сообщает The Independent Barents Observer. 1 февраля 2018 Independent Barents Observer

IBO: жители Кольского полуострова зачастили в Финляндию за покупками На самом северном КПП Финляндии, на границе с Кольским полуостровом, отмечается увеличение движения. За прошлый год там было зафиксировано более 9 миллионов переходов границы. Причём их основная часть приходится на россиян, которые приезжают в Финляндию за покупками, сообщает Independent Barents Observer. 9 января 2018 Independent Barents Observer

IBO: новая госструктура поможет России отстоять интересы в Арктике На фоне роста геополитической значимости Арктики Россия собирается создать там особую структуру, ответственную за комплексное развитие региона, сообщает The Independent Barents Observer. Как отмечает издание, такой шаг Москвы заставляет вспомнить о действиях советской власти в начале 30-х, которая учредила Главсевморпуть, обладавший широкими полномочиями в деле освоения Арктики. 9 января 2018 Independent Barents Observer

Глава МИД Финляндии: всегда приятно встречаться с dorogoy Sergey Lavrov Несмотря на растущий интерес военных к Арктике, сотрудничество в этом регионе идёт прекрасно, заявил глава МИД Финляндии Тимо Сойни в интервью The Independent Barents Observer. По мнению министра, для решения всех проблем необходим в первую очередь диалог, в том числе и с Россией. «Всегда полезно встретиться с dorogoy Sergey Lavrov!» — добавил Сойни. 17 ноября 2017 Independent Barents Observer

Independent Barents Observer: на Северном флоте Путин добился своего За пять лет глава Кремля Владимир Путин смог значительно укрепить военно-морские силы своей страны, пишет The Independent Barents Observer. Северный флот бьёт советские рекорды по наплаванности, приобретает опыт реальных боевых действий, модернизируется, а также регулярно пополняется новейшими разработками, рассказывает автор статьи Томас Нильсен. 1 ноября 2017 Independent Barents Observer

IBO: крушение вертолёта даёт России повод для расширения на Шпицбергене Российский вертолёт потерпел крушение на архипелаге Шпицберген, и в связи с этим российские власти считают необходимым строительство там собственной поисково-спасательной базы. Однако, как отмечает The Independent Barents Observer, Шпицберген — это территория Норвегии, хотя и с особым статусом, поэтому подобной деятельностью должны заниматься именно норвежцы. 29 октября 2017 Independent Barents Observer

Independent Barents Observer: Россия близка к выполнению Договора СНВ-III Россия близка к сокращению ядерных вооружений в рамках Договора СНВ-III. Как пишет The Independent Barents Observer, согласно последним сводным данным по исполнению договора, опубликованным Бюро по контролю за вооружениями Госдепа США, России остаётся убрать всего лишь шесть ядерных боеголовок до 5 февраля 2018 года, чтобы уложиться в максимальный срок, установленный этим договором. 7 октября 2017 Independent Barents Observer

IBO: норвежские правые против санкционного бойкота — он вредит торговле с Россией Ряд ведущих представителей норвежской Партии прогресса уверены, что «санкционный бойкот» Запада мешает Норвегии получить потенциальную выгоду от сотрудничества с Москвой, пишет The Independent Barents Observer. Как отмечает издание, особый резонанс вопрос отмены санкций вызывает в северных районах страны, которые исторически имеют крепкие торговые связи с Россией. 9 августа 2017 Independent Barents Observer

Independent Barents Observer: Россия видит новые угрозы в Арктике и принимает контрмеры Владимир Путин утвердил стратегию политики России в области военно-морской деятельности, пишет The Independent Barents Observer. Как отмечает издание, видя угрозу со стороны США и НАТО, Москва собирается модернизировать средства морской защиты, развивать арктическую инфраструктуру, а также принять на вооружение новейшие гиперзвуковые ракеты. 4 августа 2017 Independent Barents Observer

IBO: НАТО проводит учения в стратегически важном для России регионе Североатлантический альянс проводит военные учения Dynamic Mongoose — 2017 в регионе, который представляет собой стратегический интерес для России. Как сообщает The Independent Barents Observer, Москва выступает против любой активности НАТО в регионе, где также базируется её Северный флот. 1 июля 2017 Independent Barents Observer