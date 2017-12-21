Hokkaido Shimbun: американские ракеты подставили Японию на переговорах с Россией Размещение Японией американских противоракетных комплексов на своей территории может негативно повлиять на японо-российские переговоры. По информации источника издания Hokkaido Shimbun, до тех пор, пока у России не исчезнут все опасения, касающиеся собственной безопасности, переговоры по заключению мирного договора развиваться не будут. 21 декабря 2017 Hokkaido Shimbun

Hokkaido Shimbun: курильская стратегия России не должна сбивать с толку Японию Как только дело доходит до «территориальной проблемы» в отношениях с Японией, Россия всегда действует по одному сценарию и повышает уровень требований, стараясь обеспечить себе более выгодную позицию, пишет Hokkaido Shimbun. Однако это не должно сбивать с толку правительство Японии, которое обязано настаивать на своём в вопросе территориальной принадлежности Курильских островов, подчёркивается в статье. 14 июля 2017 Hokkaido Shimbun

Hokkaido Shimbun: Юридически два курильских острова – уже японские Отмечая 7 февраля «День северных территорий», Hokkaido Shimbun призывает помнить, что тема экономического сотрудничества с Россией неотделима от темы возврата Курильских островов. Газета считает, что юридически Россия обязалась вернуть два острова из четырех еще в 1956 году – и теперь дело за реальной их передачей. 8 февраля 2016 Hokkaido Shimbun

Hokkaido: Путин заставил японцев перейти с лосося на макрель Запрет на дрифтерную ловлю лососевых в российских морях положит конец процветанию рыболовства на Хоккайдо и принесет миллиардные убытки, сетует Hokkaido Shimbun. Газета призывает власти в Токио со всей серьезностью отнестись к произошедшему - ведь теперь рыбакам придется переключиться на другие районы океана и другие виды рыб. 3 июля 2015 Hokkaido Shimbun

Hokkaido Shimbun: Абэ объяснил Путину, почему не приедет 9 Мая В личном письме российскому президенту японский премьер Абэ сообщил, что не может приехать в Москву на празднование Дня Победы из-за плотного графика. При этом он подчеркнул, что надеется на продолжение диалога с Москвой, сообщает Hokkaido Shimbin. 30 апреля 2015 Hokkaido Shimbun

Hokkaido: Российские браконьеры позарились на японского краба Число браконьеров из России в японских водах в этом году выросло в пять раз. Как предполагает Hokkaido Shimbun, из-за строгих мер собственных властей нарушители переместились из российских территориальных вод в более спокойные японские. 20 августа 2014 Hokkaido Shimbun

Hokkaido Shimbun: Японцы стали теплее относиться к России Отношения между Россией и Японией хорошими считают более 30% японцев – впервые за последние 10 лет, сообщает Hokkaido Shimbun. Количество симпатизирующих россиянам тоже стало больше. Правда, прохладно относящихся к России все равно довольно большое количество – более 70%, добавляет газета. 2 декабря 2013 Hokkaido Shimbun

Новые правила вывоза российского краба вызвали панику в Японии За последние три месяца экспорт российского краба в Японию увеличился в несколько раз, сообщает газета Hokkaido Shimbun. Панику на рынке вызвало известие о том, что Россия намерена усложнить процедуру вывоза ценных ракообразных. 31 октября 2012 Hokkaido Shimbun

Россия не увидит инвестиций из Японии без прогресса по Курилам Нужно дать России понять, что без прогресса по вопросу Курильской гряды Япония не будет расширять экономическое сотрудничество, заявляет газета Hokkaido Shimbun в своей редакционной статье. Пока же Путин и Медведев выступают как добрый и злой полицейские в переговорах по этому вопросу, замечает она. 31 июля 2012 Hokkaido Shimbun