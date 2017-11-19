Heise: второй запуск ракеты с Восточного в России встречают, как праздник Россия запланировала второй запуск ракеты в истории космодрома Восточный на 28 ноября этого года, сообщает немецкий портал Heise Online. Этот новый космодром — единственный на территории страны, и старт ракеты в его окрестностях приобретает масштабы всенародного праздника. Жители смогут наблюдать за запуском с четырёх площадок, а желающим в качестве сувенира предлагают приобрести борщ в космическом тюбике. 19 ноября 2017 Heise Online

Heise: Россия готовится добывать минералы с астероидов Уже через пять лет у России будет техника для добычи полезных ископаемых с астероидов в космосе, сообщает немецкий портал Heise Online. В этой перспективной сфере разработки небесных тел вблизи Земли Москва не хочет отставать от США и Люксембурга и активно развивает необходимые технологии, хотя правовой аспект ещё нуждается в рассмотрении на международном уровне. 18 октября 2017 Heise Online

Telepolis: Россия на пять лет отстаёт от Запада «по цифре» В секторе информационных технологий и интернета Россия отстаёт от США и Германии на пять лет, заявили эксперты на форуме «Открытые инновации» в Сколкове. Правительство подготовило масштабный 20-летний план по переходу в цифровой формат, который, как здесь надеются, исправит сложившееся положение и выведет Россию в число мировых лидеров, сообщает Telepolis. 17 октября 2017 Heise Online

Heise: оружие русской «психологической войны» — «хакеры» и «полезные идиоты» Несмотря на окончание холодной войны, Россия, как и во времена СССР, «мастерски» использует методы «психологической войны» против Запада, пишет автор материала Heise Вольфганг Штилер. Оружием Москвы в этой конфронтации становятся не только хакерские атаки, но и «полезные идиоты» среди западных журналистов, а также метод «рефлексивного управления», считает Штилер. 28 июня 2017 Heise Online

Немецкий астронавт: Взглянув на людей, инопланетяне пролетят мимо Взглянув на людей, инопланетяне вряд ли примут их за разумных существ, считает астронавт Александр Герст, который в 2018 году станет первым немецким командиром на МКС. По его словам, из космоса конфликты и войны на Земле выглядят «бессмысленными». Увидев, как мы «впустую тратим сырье и вырубаем влажные тропические леса», гости из других галактик «предпочтут пролететь мимо», приводит его высказывания Heise online. 19 мая 2016 Heise Online