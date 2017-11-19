Heise Online
Heise: второй запуск ракеты с Восточного в России встречают, как праздник
Россия запланировала второй запуск ракеты в истории космодрома Восточный на 28 ноября этого года, сообщает немецкий портал Heise Online. Этот новый космодром — единственный на территории страны, и старт ракеты в его окрестностях приобретает масштабы всенародного праздника. Жители смогут наблюдать за запуском с четырёх площадок, а желающим в качестве сувенира предлагают приобрести борщ в космическом тюбике.
Heise: Россия готовится добывать минералы с астероидов
Уже через пять лет у России будет техника для добычи полезных ископаемых с астероидов в космосе, сообщает немецкий портал Heise Online. В этой перспективной сфере разработки небесных тел вблизи Земли Москва не хочет отставать от США и Люксембурга и активно развивает необходимые технологии, хотя правовой аспект ещё нуждается в рассмотрении на международном уровне.
Telepolis: Россия на пять лет отстаёт от Запада «по цифре»
В секторе информационных технологий и интернета Россия отстаёт от США и Германии на пять лет, заявили эксперты на форуме «Открытые инновации» в Сколкове. Правительство подготовило масштабный 20-летний план по переходу в цифровой формат, который, как здесь надеются, исправит сложившееся положение и выведет Россию в число мировых лидеров, сообщает Telepolis.
Heise: оружие русской «психологической войны» — «хакеры» и «полезные идиоты»
Несмотря на окончание холодной войны, Россия, как и во времена СССР, «мастерски» использует методы «психологической войны» против Запада, пишет автор материала Heise Вольфганг Штилер. Оружием Москвы в этой конфронтации становятся не только хакерские атаки, но и «полезные идиоты» среди западных журналистов, а также метод «рефлексивного управления», считает Штилер.
Немецкий астронавт: Взглянув на людей, инопланетяне пролетят мимо
Взглянув на людей, инопланетяне вряд ли примут их за разумных существ, считает астронавт Александр Герст, который в 2018 году станет первым немецким командиром на МКС. По его словам, из космоса конфликты и войны на Земле выглядят «бессмысленными». Увидев, как мы «впустую тратим сырье и вырубаем влажные тропические леса», гости из других галактик «предпочтут пролететь мимо», приводит его высказывания Heise online.
Heise: Избавление от ракетных двигателей из России обойдется США в миллиарды
США вынуждены запускать в космос ракеты, используя для этого российские двигатели. По этой причине им пришлось исключить Роскосмос из санкционных списков, что вызывает неудовольствие среди американских политиков. Сейчас они велели заняться разработкой собственных ракетных двигателей, чтобы уничтожить зависимость от России уже к 2019 году, однако ВВС США предупреждают, что это потребует дополнительных миллиардных расходов, пишет Heise.