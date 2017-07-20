GP: в Швеции беспокоятся — российская атомная подлодка плывёт в Петербург Министр обороны Швеции Петер Хультквист беспокоится из-за прохода вдоль побережья этой страны российской атомной подлодки «Дмитрий Донской», направляющейся с Кольского полуострова в Санкт-Петербург на празднование Дня Военно-морского флота, пишет Göteborgs-Posten. Как отмечает издание, наибольшие опасения вызывает то, что на борту судна может находиться ядерное оружие. 20 июля 2017 Göteborgs-Posten

Министр обороны Швеции: Россия стремится расколоть Запад — сотрудничество с ней исключено Владимир Путин стремится сделать Россию «вновь мировой державой», и «военная агрессия» Москвы становится «величайшей общей угрозой» для Европы и США, заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист. ЕС и Америке необходимо укреплять сотрудничество, чтобы «уравновесить» «непредсказуемую» Россию. Одним из результатов этого сотрудничества станут крупнейшие за последние 23 года шведско-американские военные учения, рассказал Хультквист в интервью Göteborgs-Poste. 21 мая 2017 Göteborgs-Posten

GP: Западу стоит поучиться у Макрона отражать «российские кибератаки» Всем демократическим государствам есть чему поучиться у избранного президента Франции Эммануэля Макрона, который успешно отразил «российские кибератаки», пишет политик Адам Цвейман для Göteborgs-Posten. В случае если Запад не извлечёт из этого урок, то Владимир Путин, по мнению Цвеймана, станет «интерьером западной демократии». 14 мая 2017 Göteborgs-Posten

GP: шведский студент бросит вызов природе и волкам Сибири В рамках российского экстремального реалити-шоу в Сибири шведский студент Матс Голдберг столкнётся с медведями, волками и соперниками-россиянами, пишет шведская газета Göteborgs-posten. Как сообщает издание, главная цель шведа — не получить солидный призовой фонд, а показать свой высокий моральный дух и понять, что испытал в своё время его дед, когда при Сталине оказался в сибирских лагерях. 13 марта 2017 Göteborgs-Posten

GP: Заблокировав выплаты, Запад показал свое недовольство Украиной МВФ отказал Украине в выплате транша, сославшись на то, что Киев еще не обзавелся электронной системой, регистрирующей доходы и расходы власть имущих, пишет шведская газета Göteborgsposten. По мнению экономиста банка Raiffeisen, это недвусмысленно указывает на недовольство Запада слабыми попытками Украины совладать с коррупцией. 30 августа 2016 Göteborgs-Posten

Göteborgs-Posten: Белоруссия вот-вот падет в руки Путина «Белорусскому диктатору» становится все сложнее балансировать между «позицией комнатной собачки Путина» и вероятной «российской аннексией» по крымскому сценарию, полагает Göteborgs-Posten. Русский язык в Белоруссии распространен даже больше, чем на Украине, а национальное самосознание белорусов «намного слабее», поэтому в случае необходимости Путину не составит труда «убрать» Лукашенко и присоединить его «ненастоящую» страну, уверяет автор. 12 мая 2016 Göteborgs-Posten