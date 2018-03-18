Foreign Policy: Россия ослабляет Америку на Ближнем Востоке — пора это прекратить После вмешательства в сирийский конфликт Россия завоёвывает всё больше доверия со стороны «традиционных союзников» США, которые считают, что Вашингтон находится в «политическом кризисе и упадке», пишет Foreign Policy. Чтобы не допустить дальнейшего усиления Москвы и помешать ей проводить в Сирии «политику ослабления Запада», Вашингтону необходимо взять на себя обязательства по поддержке своих ближневосточных «друзей» «словом и делом», а также усилить «информационную войну» против Кремля, отмечает издание. 18 марта 2018 Foreign Policy

FP: страны Нового шёлкового пути хотят денег Пекина, но сомневаются в его благих намерениях Китайский лидер Си Цзиньпин не скупится на эффектные сравнения и обещания, рассказывая о своём проекте «Один пояс — один путь». Однако потенциальные участники программы вроде Москвы и Астаны с опаской относятся к амбициям Поднебесной. Как убедились аналитики Foreign Policy, соседей Китая привлекает «толстый кошелёк Пекина», но они не готовы мириться с его растущим влиянием. 16 марта 2018 Foreign Policy

Британский политолог: прошу прощения за создание «доктрины Герасимова» Знаменитой «доктрины Герасимова», которую на Западе понимают как «расширенную теорию современной войны» или даже «видение тотальной войны», в действительности не существует, пишет политолог Марк Галеотти для Foreign Policy. В статье он объясняет, что термин выдумал сам, чтобы привлечь внимание читателей к переводу речи российского генерала, который на самом деле пытался осмыслить события «арабской весны», «цветных революций» и «майдана» и выяснить, как бороться с ними в России. 6 марта 2018 Foreign Policy

Обозреватель Foreign Policy: Запад старается не замечать, как Турция берёт его граждан в заложники Новая внешнеполитическая практика Турции — захват заложников — стала одной из самых насущных проблем в отношениях с её союзниками по НАТО, пишет Foreign Policy. Между тем политические лидеры Запада неохотно признают, что Анкара берёт их граждан в заложники. 4 марта 2018 Foreign Policy

FP: Столтенберг не видит угрозы нападения со стороны России, но если что — НАТО начеку В интервью Foreign Policy генсек НАТО Йенс Столтенберг признался, что не видит, чтобы Россия угрожала кому-то из участников альянса. Вместе с тем он предупредил, что возглавляемая им организация всегда готова прийти на помощь союзникам, если Москва решит их атаковать. 22 февраля 2018 Foreign Policy

Foreign Policy: поддержка «Северного потока — 2» посылает неверный сигнал России Поддержка газопровода «Северный поток — 2» пошлёт неверный сигнал Москве и всему миру о последствиях вопиющего игнорирования международного права, пишет Foreign Policy. Кроме того, как отмечает автор, если большая часть европейского импорта газа будет замкнута на Россию, то это позволит российским властям «играть мускулами» в отношениях с Западом. 17 февраля 2018 Foreign Policy

Foreign Policy: Запад должен признать географические «границы России» в Европе Запад не обязан «сочувствовать России», но для выстраивания эффективной внешней политики должен её понимать, пишет Foreign Policy. Даже после краха коммунистической системы география в Европе не изменилась, а Россия остаётся «слишком большой и сильной» и не может полностью слиться с западными институтами, подчёркивается в статье. 13 февраля 2018 Foreign Policy

Foreign Policy: экономическому риску Путин предпочитает брежневскую стабильность Многие аналитики предполагают, что после победы на президентских выборах Владимир Путин займётся проведением «жёстких, но необходимых» реформ, чтобы оздоровить экономику страны. Однако Foreign Policy серьёзно сомневается в подобном развитии событий. По мнению издания, российский президент подобно советскому лидеру Леониду Брежневу делает ставку на сохранение экономической стабильности «любой ценой», даже если она влечёт за собой стагнацию. 13 февраля 2018 Foreign Policy

Foreign Policy: препятствуя «Северному потоку — 2», США наступают на свои же интересы Как и администрация Барака Обамы, нынешние американские власти продолжают яростно выступать против строительства газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию, отмечает обозреватель Foreign Policy Бренда Шаффер. Однако, по её мнению, эта позиция Вашингтона вредит интересам США, поскольку ведёт к разногласиям между Америкой и Европой. 7 февраля 2018 Foreign Policy

FP: Трамп не спешит продлевать договоры с Россией, подписанные Обамой В 2021 году закончится срок действия Договора СНВ-III, который обеспечивает взаимную открытость России и США в вопросе ядерного оружия. Однако, как пишет Джон Вольфшталь на страницах Foreign Policy, Дональд Трамп не выказал заинтересованности в его продлении и, вероятно, дело в том, что заключал эти договорённости его противник Барак Обама. 4 февраля 2018 Foreign Policy