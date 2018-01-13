Экс-посол США: в отношениях с Москвой «рука помощи» Назарбаева будет Трампу весьма кстати Несмотря на не раз озвученное желание Дональда Трампа наладить контакты с Москвой, российско-американские отношения до сих пор лишь ухудшались. Но, по мнению бывшего посла США Адама Эрели, встреча с Нурсултаном Назарбаевым может принести Трампу посредника для урегулирования разногласий с Россией и помочь одержать столь необходимую дипломатическую победу. 13 января 2018 Daily Caller

Daily Caller: бывший советник Клинтон назвал Трампа российским агентом и призвал к его импичменту Экс-советник Хиллари Клинтон Адам Пархоменко обвинил президента США Дональда Трампа в том, что он работает на Москву, сообщает The Daily Caller. По данным интернет-издания, Пархоменко также обвинил американских чиновников, имеющих право отстранить Трампа от власти, в бездействии. 14 ноября 2017 Daily Caller

Daily Caller вспомнил о связи Маккейна с антисемитом Тягнибоком В 2013 году сенатор Джон Маккейн выступал перед тысячами протестующих в Киеве. Его поездка на Украину была примечательна ещё и тем, что он встретился с лидером правой националистической партии «Свобода», пишет The Daily Caller. Как отмечает американское издание, партия «Свобода» известна своей антисемитской позицией, а сам Тягнибок даже был исключён из парламента за свои антисемитские высказывания. 21 августа 2017 Daily Caller

Daily Caller: мэр Сиэтла призвал снести памятник Ленину как символ ненависти Мэр Сиэтла Эд Мюррей выступил за снос не только мемориалов солдатам Конфедерации, но и памятника Владимиру Ленину, который стоит в этом американском городе, сообщает The Daily Caller. При этом у всех этих сооружений частные владельцы, но градоначальник считает, что они символизируют ненависть, расизм и жестокость. 18 августа 2017 Daily Caller

Daily Caller: AP опровергло слова о Трампе и России, но это вряд ли многое изменит Информационное агентство Associated Press внесло правки в свои статьи, обозначив, что информация, будто 17 американских разведывательных агентств сходятся во мнении по поводу вмешательства России в выборы США, не соответствует действительности. Впрочем, как пишет The Daily Caller, это давно известный факт, да и сами сообщения агентства расходятся для публикации по СМИ всего мира, так что изменить эту информацию во всех статьях просто невозможно. 2 июля 2017 Daily Caller

Сенатор Мёрфи: из-за русских американские конгрессмены перестали работать Сенатор-республиканец Крис Мёрфи заявил, что конгрессмены слишком много времени проводят, критикуя Россию. Это, по словам политика, отвлекает их от главного — экономики собственной страны, сообщает The Daily Caller. Издание подчёркивает, что сенатор уже прославился своими скандальными высказываниями. 23 июня 2017 Daily Caller

Daily Caller: отказавшись от разрядки с Кубой, Трамп сделает подарок Москве Дональд Трамп, как ожидается, намерен ужесточить свой подход к Кубе, и этот факт вызывает опасения у американцев. Так, сенаторы США предупреждают Трампа о рисках такого шага, который приведёт к укреплению отношений Гаваны с Россией и Китаем, а они и без того пытаются усилить своё влияние в исконно американском регионе, пишет Daily Caller. 12 июня 2017 Daily Caller

Daily Caller: российский мирный атом кладёт Америку на лопатки США уступают России и Китаю в области ядерной энергетики — к такому выводу пришли эксперты Global Nexus Initiative. Так, на согласование новых моделей ядерных реакторов в США может уйти четверть века, тогда как в России и Китае — всего пару лет, пишет The Daily Caller. Чтобы окончательно не потерять рынки, Америке следует действовать более агрессивно, считают в отрасли. 4 мая 2017 Daily Caller

Daily Caller об американских либералах: Сталина хвалили, а Путину грозят термоядерной войной Американские либералы, пишет в своей статье для The Daily Caller обозреватель Энн Коултер, в своё время хвалили Иосифа Сталина и даже закрывали глаза на его преступления, однако Владимиру Путину они угрожают термоядерной войной и вообще устраивают истерику, когда речь заходит о России. Автор статьи видит в этом не только попытку лишить нынешнего президента США Дональда Трампа легитимности, но и стремление «христианофобской пятой колонны» осуществить «исламизацию Запада». 16 марта 2017 Daily Caller

Белый дом о связях с Россией: нельзя бесконечно отрицать то, чего нет Те, кто обвиняет команду Трампа в незаконных связях с Россией, опираются на анонимные источники и не предоставляют никаких доказательств, заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер. По его словам, которые приводит The Daily Caller, Трамп уже много раз объяснял, что никаких интересов в России не имеет. «Нельзя опровергнуть то, чего нет», — сказал Спайсер. 25 февраля 2017 Daily Caller