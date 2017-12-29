Al Monitor
Al Monitor: Россия начинает покупать клубнику из сектора Газа
Россия готовится принять первую поставку клубники из сектора Газа, сообщает Al Monitor. Как отмечает издание, палестинские фермеры также рассматривают возможность установления постоянного партнёрства с Россией по экспорту клубники, апельсинов, инжира, гуавы и винограда из сектора Газа.
Al Monitor: турки видят в России «надёжного союзника», а в США — «главную угрозу»
Имидж России в Турции в 2017 году стремительно улучшался, в то время как отношение турок к США и ЕС, напротив, стало более негативным, пишет Al Monitor со ссылкой на данные общественных опросов. По мнению издания, важную роль в этом процессе сыграли «постоянные сообщения» о покупке Анкарой российских ракетных систем С-400, которые укрепили среди турок мнение, что Москва — «самый надёжный союзник».
Al Monitor: Турция косвенно призналась в поставках оружия сирийским повстанцам
Турция отказалась от военного вмешательства в дела Сирии, но ее роль в сирийском конфликте проявилась иначе, пишет интернет-издание Al Monitor. По мнению автора статьи, слова турецкого премьера Ахмета Давутоглу о том, что сирийская оппозиция до сих пор сопротивляется Дамаску и российским бомбардировкам благодаря турецкой поддержке, - это признание в поставках оружия Анкары так называемой «умеренной оппозиции».
Al Monitor: Турция недооценила эффективность российских санкций
Анкара совершила ошибку, решив, что напряженные отношения с Москвой не нанесут серьезный ущерб турецкой экономике, пишет Al Monitor. По оценкам экспертов, только в этом году сельскохозяйственный, строительный и туристический бизнес Турции может недосчитаться 15 миллиардов долларов из-за российских санкций.
Al Monitor: Россия не увязнет в Сирии, как СССР в Афганистане
«Вторжение» России в Сирию похоже на ввод советских войск в Афганистан. Но есть и существенные отличия, указывает Al Monitor. Путин не намерен отвоевывать всю Сирию целиком – ему достаточно «алавитского мини-государства» с Асадом во главе. А во врагах у него – по существу только Саудовская Аравия; ни Турция, ни США, ни Пакистан не намерены всерьез вкладываться в борьбу в Сирии, а Иран – теперь союзник, отмечает сайт.
Al-Monitor: Иран не забудет Россию, когда решит свою ядерную проблему
После решения ядерной проблемы Ирана в страну вернутся западные компании, но это не означает, что Тегеран отвернется от Москвы, уверяет Al-Monitor. Исламская республика не хочет попасть в зависимость от Запада и намерена балансировать между западными и восточными странами, а потому сотрудничеству с Россией там всегда будут рады.
Al Monitor: Семена западной демократии взошли хаосом на Украине и в Ираке
Ситуация на Украине, а теперь и в Ираке, доказывает правоту российских экспертов об опасности экспорта «цветных революций», пишет на страницах Al Monitor Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». По его мнению, их прогнозы, в частности в отношении Ирака, сбываются, и развитие событий идет по самому худшему для США сценарию.
Al Monitor: Россия использует Чечню как дверь на Ближний Восток
Немногие на Западе обращают внимание на то, что Чечня ведет оживленную политику на суннитском Ближнем Востоке, пишет Al Monitor. «Челночная дипломатия» Рамзана Кадырова направлена на укрепление связей с мусульманским миром – и это играет на руку Москве, уверено издание.