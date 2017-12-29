Al Monitor: Россия начинает покупать клубнику из сектора Газа Россия готовится принять первую поставку клубники из сектора Газа, сообщает Al Monitor. Как отмечает издание, палестинские фермеры также рассматривают возможность установления постоянного партнёрства с Россией по экспорту клубники, апельсинов, инжира, гуавы и винограда из сектора Газа. 29 декабря 2017 Al Monitor

Al Monitor: турки видят в России «надёжного союзника», а в США — «главную угрозу» Имидж России в Турции в 2017 году стремительно улучшался, в то время как отношение турок к США и ЕС, напротив, стало более негативным, пишет Al Monitor со ссылкой на данные общественных опросов. По мнению издания, важную роль в этом процессе сыграли «постоянные сообщения» о покупке Анкарой российских ракетных систем С-400, которые укрепили среди турок мнение, что Москва — «самый надёжный союзник». 21 ноября 2017 Al Monitor

Al Monitor: Турция косвенно призналась в поставках оружия сирийским повстанцам Турция отказалась от военного вмешательства в дела Сирии, но ее роль в сирийском конфликте проявилась иначе, пишет интернет-издание Al Monitor. По мнению автора статьи, слова турецкого премьера Ахмета Давутоглу о том, что сирийская оппозиция до сих пор сопротивляется Дамаску и российским бомбардировкам благодаря турецкой поддержке, - это признание в поставках оружия Анкары так называемой «умеренной оппозиции». 28 февраля 2016 Al Monitor

Al Monitor: Турция недооценила эффективность российских санкций Анкара совершила ошибку, решив, что напряженные отношения с Москвой не нанесут серьезный ущерб турецкой экономике, пишет Al Monitor. По оценкам экспертов, только в этом году сельскохозяйственный, строительный и туристический бизнес Турции может недосчитаться 15 миллиардов долларов из-за российских санкций. 26 февраля 2016 Al Monitor

Al Monitor: Россия не увязнет в Сирии, как СССР в Афганистане «Вторжение» России в Сирию похоже на ввод советских войск в Афганистан. Но есть и существенные отличия, указывает Al Monitor. Путин не намерен отвоевывать всю Сирию целиком – ему достаточно «алавитского мини-государства» с Асадом во главе. А во врагах у него – по существу только Саудовская Аравия; ни Турция, ни США, ни Пакистан не намерены всерьез вкладываться в борьбу в Сирии, а Иран – теперь союзник, отмечает сайт. 6 октября 2015 Al Monitor

Al-Monitor: Иран не забудет Россию, когда решит свою ядерную проблему После решения ядерной проблемы Ирана в страну вернутся западные компании, но это не означает, что Тегеран отвернется от Москвы, уверяет Al-Monitor. Исламская республика не хочет попасть в зависимость от Запада и намерена балансировать между западными и восточными странами, а потому сотрудничеству с Россией там всегда будут рады. 13 июля 2015 Al Monitor

Al Monitor: Семена западной демократии взошли хаосом на Украине и в Ираке Ситуация на Украине, а теперь и в Ираке, доказывает правоту российских экспертов об опасности экспорта «цветных революций», пишет на страницах Al Monitor Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». По его мнению, их прогнозы, в частности в отношении Ирака, сбываются, и развитие событий идет по самому худшему для США сценарию. 16 июня 2014 Al Monitor