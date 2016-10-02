Минсельхоз Австрии: Нам нужна стратегия выхода из санкций Министр сельского хозяйства Австрии Андрэ Руппрехтер призвал отменить антироссийские санкции, сообщает Österreich. Для этого он посоветовал оказать давление на «верхушку ЕС», которая два года назад применила штрафные меры, не предусмотрев «стратегии выхода». 2 октября 2016 Österreich

Австрийский канцлер «приостановил» Шенген Австрийские власти начали проводить усиленную проверку всех въезжающих в страну, сообщает Österreich. Об этом в интервью изданию сообщил канцлер страны. Он отметил, что, таким образом, для его государства Шенгенское соглашение будет «временно терять силу». 16 января 2016 Österreich

Österreich: Захват Вселенной Россия начнет с Луны Россия планирует захватить Вселенную или, как минимум, Луну, пишет австрийская газета Österreich. Сейчас поверхность спутника земли исследуется в поисках места, пригодного для строительства постоянной лунной базы. Ввести ее в эксплуатацию планируется в 2040 году. По словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, Россия намерена заселить Луну навсегда. 6 декабря 2015 Österreich

Канцлер Австрии: Ужесточением санкций Европа сама рубит сук, на котором сидит Вернер Файман не видит повода для радости в слабеющей экономике России или в происходящем на востоке Украины – об этом канцлер Австрии рассказал в интервью газете Österreich. По его мнению, ужесточение санкций не может быть целью ЕС, потому что, воздвигая экономическую стену между собой и Россией, Европа сама действует себе во вред. 21 декабря 2014 Österreich