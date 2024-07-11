Экс-сотрудник Пентагона: Трамп с Путиным могут договориться по Украине, и это проблема

Киев явно обеспокоен возможным возвращением Дональда Трампа, считает бывший аналитик Пентагона Джим Таунсенд. В эфире Yahoo Finance он отмечает, что Владимир Путин сможет заключить сделку с американским визави, и тогда Украине придётся навсегда расстаться с территориями. Впрочем, кто бы ни стал президентом в США в ноябре, перед ним будет стоять довольно непростая дилемма.

ВЕДУЩИЙ: Как нахождение Трампа на посту президента могло бы повлиять на ситуацию на Украине в целом? Насколько сильно это может воспрепятствовать Украине в получении в будущем той поддержки, которая ей необходима?

ДЖИМ ТАУНСЕНД, бывший заместитель помощника министра обороны США:

Киев явно этим обеспокоен, как и другие его союзники, ведь те не хотят решать проблемы Украины без поддержки [США]. Если Трамп примет решение поменьше сотрудничать с НАТО… Будем надеяться, что он этого не сделает…

Однако это точно скажется на ситуации, особенно если Трамп заключит с Путиным отдельную сделку, и тот скажет Трампу: «Слушай, я не хочу [видеть] НАТО у своих границ. Я хочу, чтобы вы вывели американские войска из Европы, либо чтобы США меньше помогали Украине». Если Путин озвучит такую просьбу, и Трамп решит пойти ему навстречу, то в этом, мне кажется, и будет состоять проблема: в первую очередь в отношениях между этими двумя и том, как может развиваться ситуация.

ВЕДУЩИЙ: Джим, мне известно, что у вас достаточно опыта работы над европейской и натовской политикой. За время вашей работы вы в том числе занимались вопросом того, какую угрозу представляет Россия в Европе. Мне любопытно: по мере того, как разворачивался этот конфликт, удивило ли вас то, сколько он длится? И если бы у вас была возможность консультировать будущего хозяина Белого дома, который определится 5 ноября, какой бы совет вы ему дали, чтобы эту войну закончить?

ДЖИМ ТАУНСЕНД: Что ж, отличный вопрос. Всё, что вы сказали, верно на 100%. Многое удивило. Во многих случаях Украину недооценили, а Россию переоценили, и также удивляет то, что современная война требует такого огромного числа боеприпасов и готовых изделий. Так что, как мне кажется, мы поняли, что не всегда принимаем правильные решения в плане того, какую именно помощь мы должны предоставлять Украине.

Главное в том, что сейчас сложилась практически патовая ситуация. Было время, всего несколько недель назад, когда Россия, казалось, успешно наступала, но Украина её сдержала. Теперь ситуация на поле боя заморожена. Так что, как мне кажется, кто бы ни пришёл к власти в ноябре будет вынужден решать эту проблему, а именно: если хотите, чтобы Украина победила, то ей надо будет поставлять намного больше техники и намного больше новейшей техники, чем мы давали раньше.

Если боитесь расстроить российскую сторону и боитесь эскалации, то Украине, скорее всего, не удастся вернуть те территории, которые у неё отняла Россия. Так что новой администрации необходимо будет принять некоторые основательные решения: либо дать Украине то, что требуется для победы, для возвращения территорий, которые забрала у неё Россия, либо пойти на сделку. А сделка, скорее всего, будет означать, что Украина потеряет территории, занятые Россией. Такие у нас варианты. Перед новой администрацией будет стоять непростой выбор.



Дата публикации 10 июля 2024 года.