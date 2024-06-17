Проблема Запада — в «инфантильном поведении» его лидеров, заявил в интервью Deep Dive ветеран швейцарской разведки Жак Бо. Он пояснил, что они продолжают проталкивать стратегию, которая не работает, но отказываются это признать, боясь потерять лицо. Возможно, недавние выборы в ЕС и приход к власти Трампа изменят ситуацию. Уж Трамп-то точно знает, что Украина – это «чёрная дыра».

ДЭНИЕЛ ДЭВИС, ведущий подкаста: Это настолько... Я постоянно повторяю слово «парадоксально», но тут всё настолько в корне извращено. Меня просто удручает, что во время нынешнего мирного — по названию, по крайней мере, так он официально озаглавлен, в общем — во время этого мирного саммита мы вообще-то продолжаем закладывать фундамент для нашей собственной слабости и неблагополучия, при этом позволяя развиваться тому самому так называемому врагу, которому мы хотим нанести урон. Наши действия ведут к обратному результату, и мы... Не знаю, не можем или не хотим ли мы это признать, но реальное положение дел на местах от этого никак не меняется. Лучше нам всё же открыть глаза и как можно скорее изменить линию поведения, иначе впереди нас ждёт немало крупных неприятностей.

ЖАК БО ветеран швейцарской разведки: Проблема здесь в инфантильном поведении нашего руководства. Дело только в этом. Они стали проводить стратегию, которая не работает; и вместо того, чтобы признать этот факт, и попытаться здесь дать задний ход (как мы знаем, для этих людей такого понятия не существует), они продолжают идти по тому же пути, несмотря на то что они понимают, что это обрекает их на провал — просто потому, что они не хотят потерять лицо. И, вероятно, по этой причине выборы в Европе могут сейчас привести к изменениям: новое большинство, новое политическое руководство не привязано к тем ошибкам, которые были допущены их предшественниками, и в результате мы можем увидеть какие-то политические перемены. Это здесь неизвестный фактор...

ДЭНИЕЛ ДЭВИС: Да.

ЖАК БО: ...так же, как и президентские выборы в США...

ДЭНИЕЛ ДЭВИС: Да...

ЖАК БО: Дональд Трамп пообещал решить проблему на Украине. И настрой у него, пожалуй, правильный — ведь он знает, что ситуация на Украине (особенно для США — потому что США инвестировали туда много денег) — это чёрная дыра...

ДЭНИЕЛ ДЭВИС: Да.

ЖАК БО: Потому что всё, что туда вкладывается, пропадает с концами. Ничего не остаётся. Отправляемое туда оснащение, все инвестиции — всё исчезает... Но вероятно, конечно, не для всех — мы видим, что многие лидеры...

ДЭНИЕЛ ДЭВИС: Да.

ЖАК БО: ...на Украине всё богатеют... благодаря Западу...

ДЭНИЕЛ ДЭВИС: Да, и некоторые производители оружия в США очень довольны ситуацией. Безусловно.

ЖАК БО: Именно так.



Дата выхода в эфир 16 июня 2024 года.