Договор, подписанный Зеленским и Байденом о сотрудничестве между США и Украиной на ближайшие десять лет - это всего лишь политический жест, рассчитанный на американскую политическую элиту, считает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. При этом он не уверен, что Украина в нынешнем виде всё ещё будет существовать через год.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, автор канала Judging Freedom: Ларри, соглашение, которое подписали Байден и Зеленский сегодня на юге Италии, — это просто политический трюк или здесь ещё что-то?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Нет, это трюк и есть. Он скорее рассчитан на американскую политическую элиту: мол, будем делать вид, что мы поддерживаем Украину. Честно говоря, не уверен, что Украина в том виде, в каком мы её знаем, будет существовать через год. Её не будет. Время покажет, что останется от этой Украины. Через десять лет не будет ни Зеленского, ни Байдена, это точно. Так что это было бессмысленное заявление, оно будто бы было нужно для того, чтобы попытаться снова уколоть Россию: «Да, мы будем здесь ещё десять лет». На что русские говорят: «Хорошо. Вы объявляете нам войну». Именно так Россия и видит это, как отметил Пепе Эскобар вчера в вашей программе.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Каково ваше мнение, Ларри? Что вы думаете о присутствии этой армады? Небольшой армады… Хотя, по-моему, слово «армада» тут не подходит. 4–5 тяжёлых кораблей и весьма внушительная подводная лодка буквально в двух шагах от Ки-Уэста, штат Флорида.

ЛАРРИ ДЖОНСОН: Ну, просто западные СМИ придают этому больше значения, чем есть на самом деле, ведь такое уже было. Год назад, кажется, 7 июля Россия сделала то же самое.





ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: И, видимо, тогда это осталось без внимания СМИ?

ЛАРРИ ДЖОНСОН: Нет-нет… Год назад в СМИ это попало, но они как Джо Байден — забывают, что делали вчера. Собственно, что здесь происходит: да, Россия заранее спланировала это, как отметил Рэй, но она также может посылать дипломатические сигналы США. Это напоминание. Она говорит: «Эй, мы можем протянуть руку и коснуться вас. Мы можем сделать с вами то же, что вы делали с нами». На днях я писал о том, что с июля или с лета 2007 до 2021 года США ежегодно проводили военно-морские учения со своими кораблями в Чёрном море, включая высадку американских морпехов на пляжи, относящиеся к украинским [военным] базам. А если бы русские на протяжении 15–16 лет проводили учения в Мексике, и их войска высаживались на мексиканских пляжах, думаете, нас бы это устроило? Да мы бы с ума тогда сходили, ей-богу!



Дата публикации 15 июня 2024 года.