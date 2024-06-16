Россия продвигает экономическую и геополитическую идею евразийской интеграции, которая совпадает с китайской инициативой «Один пояс – один путь». И эта идея привлекает многие страны, отмечает бразильский журналист Пепе Эскобар. И «ужасное», что «сад с высокими стенами» (ЕС) не участвует в этом обсуждении. Европа уже не та, уверен эксперт: теперь её представляют «клоуны в Брюсселе и других европейских столицах, не говоря уже о «прибалтийских чихуаха».

ПЕПЕ ЭСКОБАР, бразильский журналист и геополитический аналитик: Это общее представление о евразийской интеграции с точки зрения России, которое переплетается с инициативой «Пояс и путь». Я уже 10 лет называю её «Новый шёлковый путь».

Мне кажется, это определение легче понять. Это в том числе философская идея. Это идея геоэкономическая, геополитическая, но в то же время философская, которая основывается на древней истории Китая и Евразии в целом: персы, османы, парфяне ― все, кто был посредником на шёлковом пути вплоть до венецианцев...

Так что они прекрасно понимают, о чём здесь речь. И мы наблюдаем нечто необыкновенное, а именно взаимосвязь и слияние философских, антропологических, социологических, геоэкономических и геополитических факторов. Вот, что делает некоторые панельные дискуссии [на форуме] в Санкт-Петербурге такими интересными. Дело в том, что говорили там не только о логистических коридорах или о планах постройки транспортных коридоров от Москвы через регион Каспийского моря до…

Нет-нет-нет, речь там шла об идеях намного более широких. И факт того, что сам себя исключивший «маленький сад за высокой стеной» не участвует в обсуждении, совершенно возмутителен. Например, на одной из панельных дискуссий (мне кажется, это была дискуссия о Большом евразийском партнёрстве) выступала Карин Кнайсль, бывший министр иностранных дел Австрии. Она была докладчиком. Она более-менее представляла Европу, вот только ту Европу, которая больше не существует.

Карин ― очень интеллигентная, образованная женщина, европейка старого образца. Такие люди ― исчезающий вид, потому что если посмотреть, кто сейчас представляет Европу… это те клоуны в Брюсселе. А также, конечно, другие клоуны в столицах Западной Европы... не говоря уже о прибалтийских чихуахуа, кроликах-поляках и всех остальных. Потрясающее наследие европейской культуры полностью оттесняется в сторону теми самыми людьми, которые утверждают, что они представляют Европу и европейскую культуру сегодня.

Профессор Лоренцо Пачини тоже сидел за нашим столом. Он говорил о многовековом влиянии итальянской культуры на создание европейской идентичности. Всё это тоже оттесняют в сторону. Лучшие итальянские интеллектуалы современности попросту не могут появиться в мейнстримных СМИ, на телевидении, в крупных изданиях... Их полностью вытеснили. Так что они хотя бы могут быть услышаны на независимых каналах.

Но проблема в этом процессе узурпации Брюсселем представления о том, что такое «Европа». Та «Европа», которую они предлагают или даже навязывают по всему европейскому континенту, не существует в реальности. Это вымысел, причём токсичный вымысел — что намного, намного хуже.



Дата публикации 14 июня 2024 года.