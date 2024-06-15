Fox News: от Афгана до Украины — при Байдене «поскромневшая сверхдержава» Америка терпит фиаско повсюду

При Байдене Америка стала слабее, она стала «более скромной» сверхдержавой. По мнению обозревателя Fox News и бывшего спикера палаты представителей Ньюта Гингрича, эта скромность — следствие некомпетентности команды Байдена, которая, в свою очередь, привела к фиаско на всех внешнеполитических фронтах, от Афганистана до Украины.

ЛОРА ИНГРЭМ, обозреватель Fox News: К нам сейчас присоединяется Ньют Гингрич, политический аналитик Fox News и бывший спикер палаты представителей. Что ж, Ньют, New York Times опубликовала сегодня статью, где говорится, что Америка стала при Байдене «более скромной» сверхдержавой, которая «больше не позиционирует себя как уверенного гаранта безопасности а-ля «положитесь на нас — у нас всё под контролем»; арена здесь слишком большая, и взлёт Китая представляет слишком большую угрозу». Ньют... И вот это мы видим на фоне саммита «Группы семи». Это скромность?.. Или же фиаско?

НЬЮТ ГИНГРИЧ, экс-спикер палаты представителей и обозреватель Fox News:

Ну, я думаю, это скромность, основывающаяся на фиаско. Байден и его команда некомпетентны. Они понятия не имеют, что они, собственно, делают. Они были катастрофой в Афганистане и остаются ею в том, что касается Ирана. Я считаю, что они проявляют поразительную медлительность и некомпетентность по вопросу о помощи Украине. У них нет никакой стратегии в отношении Латинской Америки. И я думаю, здесь очень отрезвляющий эффект имеет вот что... При виде российских (как в своё время советских) военных кораблей в Гаване на ум сразу же приходит Карибский кризис 1962-го года. И здесь надо задуматься — Джон Кеннеди, когда он разбирался с этим кризисом, был на пике своих способностей... А кто-нибудь вообще верит на самом деле, что Джо Байден мог бы заниматься разрешением подобного кризиса, демонстрируя хоть какую-то когнитивную релевантность, энергичность, жёсткость, стратегическую осведомлённость?.. Я считаю, это страшно. И это не политический вопрос...

ЛОРА ИНГРЭМ: Нет...

НЬЮТ ГИНГРИЧ: Это вопрос выживания. И разумеется, New York Times — по сути, антиамериканское издание - в восторге от более слабой Америки...

ЛОРА ИНГРЭМ: О да, они это обожают...

НЬЮТ ГИНГРИЧ: ...и они не желают должным образом освещать деятельность наших врагов...

ЛОРА ИНГРЭМ: Вообще, надо сказать, что...

НЬЮТ ГИНГРИЧ: И ведь это именно наши враги — это не друзья какие-то...



Дата публикации 14 июня 2024 года.