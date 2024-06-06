NewsNation: философия бодипозитива доводит американцев до рака

В США растёт число онкологических заболеваний у людей младше 50 лет, и это вызывает тревогу, отмечает NewsNation. По словам экспертов, зачастую причина кроется в ожирении, продвижении бодипозитива. Негативные последствия концепции «Люби себя, люби своё тело» вынуждают медиков буквально бить тревогу.

Рост заболеваемости раком среди людей младше 50 лет вызывает тревогу. По словам исследователей, причина проста: ожирение, продвижение бодипозитивности, так что люди не беспокоятся о лишнем весе или даже хвалятся им и едят много того, чего им есть не следует.

С нами на прямой связи Ксавье Уолтон.

Итак, исследование было проведено в Великобритании — стране, где и мне довелось пожить и с удовольствием поесть сэндвичей с беконом, — то есть там эта проблема актуальна. Но и в США, Ксавье, схожая ситуация с тем, что люди едят и чему, возможно, не уделяют должного внимания.

КСАВЬЕ УОЛТОН, корреспондент: Да, и именно поэтому мы об этом говорим. Это тема общемировая — и, прямо скажем, деликатная, так что будем аккуратны и уважительны. Идея бодипозитивности — знаете, «Люби себя, люби своё тело!» — долгие годы находит отклик у молодых поколений. У представителей системы здравоохранения это вызывает крайнюю обеспокоенность. Негативные последствия, о которых мы расскажем подробнее, заставляют медиков буквально бить тревогу.

Материалы упомянутого исследования были опубликованы в Великобритании, и согласно им, за последние два десятилетия заболеваемость раком среди взрослых людей в возрасте от 25 до 50 лет выросла примерно на 25%. Медики называют это «трудной научной проблемой, срочно требующей решения». Тревожное учащение случаев раннего заболевания раком они связывают с нездоровыми пищевыми привычками и стремительным увеличением статистики ожирения. Так, в недавнем докладе британского Института фискальных исследований было отмечено, что люди стали есть на 50% больше фаст-фуда.

ПАМЕЛА КУНЦ, директор Йельского центра онкологии ЖКТ: В целом наблюдается рост заболеваемости раком толстой и прямой кишки у взрослых в возрасте до 50 лет. С девяностых это увеличение составляет 2% в год.

КСАВЬЕ УОЛТОН: И ежегодно счёт идёт на тысячи случаев. Всё не сводится к колоректальной онкологии — вот длинный список раковых заболеваний, связанных с ожирением и лишним весом.

СПИСОК НА ЭКРАНЕ: Менингиома, аденокарцинома пищевода, множественная миелома, [рак] почки, эндометрия, яичников, толстой и прямой кишки, поджелудочной железы, верхнего отдела желудка, желчного пузыря, печени, молочной железы (у женщин после менопаузы), щитовидной железы.





КСАВЬЕ УОЛТОН: Следует отметить, что исследование опирается на статистику по всем возрастным группам, не только по людям до 50 лет. Но, если задуматься, сегодня мы говорим об этом, поскольку ситуация не ограничивается Великобританией. Да, исследование британское, но то же мы видим и у нас. Знаю, у вас на программе были гости, также говорившие по этой теме. Проблема налицо, и у многих людей — особенно в системе здравоохранения — она вызывает серьёзную обеспокоенность.