NewsNation: философия бодипозитива доводит американцев до рака

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У Украины проблемы даже с базовой подготовкой новобранцев — The Washington Post Washington Post
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junge Welt: ложь НАТО о «неучастии» в войне лопнет с первым ответным ударом России junge Welt
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Politico: Зеленский обвинил Китай в попытках сорвать мирный саммит по Украине Politico
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DT: в случае войны с Россией танковый парк Великобритании будет уничтожен всего за две недели Daily Telegraph
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Guardian: Консервативная партия Сунака теряет поддержку перед выборами в британский парламент Guardian
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Der Spiegel: Бербок заявила о возможном участии бундесвера в защите сектора Газа Der Spiegel
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Скотт Риттер: главная угроза для Зеленского исходит от украинской армии Judging Freedom
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Times: предполагаемая российская подлодка у берегов Ирландии напугала союзников по НАТО Times
INFOX.SG
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В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Угроза атаки беспилотников объявлена в Курской области.
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Путин: нельзя отмечать высадку в Нормандии с теми, кто героизирует нацистов
Российский лидер Владимир Путин считает, что недопустимо праздновать 80-ю годовщину операции союзников в Нормандии вместе с теми, кто героизирует представителей нацистской идеологии.
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Директор испанского ИА EFE: Путин не такой, каким его показывает западная пресса
Лидер России Владимир Путин во время встречи с главами мировых информационных агентств показал, что в реальности он сильно отличается от того образа, который пытается создать зарубежная пресса.
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МИД предупредил об ответе в случае давления на российских дипломатов во Франции
Франция ответит, если «тронет» российских дипломатов после слов об отправке военных на Украину.
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Песков: Кремль не будет раскрывать содержание переписки Путина и Байдена
Кремль не намерен раскрывать содержание переписки президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом.
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Путин назвал «тупыми» авторов заявлений о планах России напасть на НАТО
Президент Владимир Путин в ходе общения с иностранными журналистами прокомментировал заявления людей, которые утверждают, что Россия намерена напасть на страны НАТО.
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В России предложили разрешить школьникам вместо сочинений снимать видео «Как я провёл лето»
Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил разрешить российским школьникам вместо сочинений снимать видео «Как я провёл лето». Копия обращения на имя министра просвещения России Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.
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Путин: у России нет системных отношений с «Альтернативой для Германии»
У России нет системных отношений с немецкой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ), заявил президент Владимир Путин, общаясь с иностранными журналистами.
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Кремлёв призвал не бояться отстаивать позицию по гимну и флагу России на турнирах
Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв заявил, что Россия не должна бояться отстаивать свою позицию по использованию флага и гимна страны на турнирах.
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Путин — о карикатурах на него в прессе Запада: правильно, пусть боятся
Президент России Владимир Путин с иронией прокомментировал карикатуры на него в западной прессе.
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Путин заявил, что его очное участие в G20 будет зависеть от обстановки в мире
Президент России Владимир Путин заявил, что его очное участие в саммите G20 будет зависеть от ситуации в стране и в целом от обстановки в мире.
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Путин: диалог с Японией будет возможен после смены Токио позиции по Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что диалог с Японией будет возможен после смены Токио позиции по Украине.
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Нагорный: важно показать, что мы выступаем, несмотря ни на какие условия
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный считает, что российскому спорту важно показать единение.
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Путин: США тратят на оборонные расходы больше всех стран мира
Президент России Владимир Путин отметил, что США тратят на оборонные расходы больше всех стран мира.
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Путин: мы с Такером Карлсоном не договаривались о работе модератором на ПМЭФ
Президент Владимир Путин заявил, что не обсуждал с журналистом Такером Карлсоном возможность его работы на ПМЭФ в качестве модератора на пленарной сессии.
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Кузнецов: отказался от мысли поехать на Игры, когда сказали, что бумажки нужно подписывать
Призёр Олимпийских игр в прыжках в воду Евгений Кузнецов ответил на вопрос, когда он отказался от мысли поехать на Игры в Париже.
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Путин: действующее руководство Украины «на выборы решило не ходить»
Действующее руководство Украины «на выборы решило не ходить» — это вызывает вопросы, заявил президент России Владимир Путин.
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Путин заявил, что Россия будет развивать отношения с КНДР
Российская сторона будет развивать отношения с КНДР. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
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Путин: давайте не доводить до угрозы использования ядерного оружия
До угрозы использования ядерного оружия лучше не доводить, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос Reuters в Санкт-Петербурге.
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Путин: Киев пытается нанести удар по газовым маршрутам по дну Чёрного моря
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Киев пытается нанести удар по газовым маршрутам по дну Чёрного моря.
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Путин: позиция России по Газе не подвержена политической конъюнктуре
Позиция России по Газе не подвержена политической конъюнктуре, сообщил российский президент Владимир Путин.
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Ротенберг заявил, что матч между сборными России и Индии по хоккею может состояться через год или два
Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг высказался о возможности проведения матча с командой Индии.
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Путин: США провоцировали захват власти на Украине неконституционным путём
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Соединённые Штаты провоцировали захват власти на Украине неконституционным путём.
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Россия запросила заседание СБ ООН из-за применения ВСУ западного оружия
Россия запросила на 14 июня заседание Совбеза ООН в связи с решением стран Запада одобрить нанесение ударов ВСУ поставляемым оружием по российской территории.
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Путин: «Газпром» переживёт отказ Европы от российского газа
Президент России Владимир Путин заявил, что «Газпром» переживёт отказ Европы от российского газа.
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Путин заявил, что у него в Германии немало надёжных друзей
Президент России Владимир Путин заявил, что у него в Германии есть немало надёжных друзей.
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Путин: не понимаю, почему я должен стесняться посещать Курилы, это Россия
Курильские острова — это территория России, напомнил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос японского журналиста.
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Мамун — о скандальном интервью: никогда в жизни не получала столько поддержки
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун опубликовала обращение после выхода скандального интервью.
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Аварийные отключения света ввели в 11 областях Украины
В 11 областях Украины ввели аварийные отключения света.
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Путин заявил о «секрете Полишинеля» на Украине
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва регулярно получает данные с украинской стороны.
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Путин: происходящее в Газе — это какое-то уничтожение гражданского населения
То, что сейчас происходит в секторе Газа в ответ на теракт в Израиле, «на войну не очень похоже», это «какое-то тотальное уничтожение гражданского населения», заявил президент России Владимир Путин.
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Кубок России сохранит свой формат в сезоне-2024/25
Бюро исполкома РФС приняло решение сохранить формат Кубка России в сезоне-2024/25.
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Путин: Россия готова сотрудничать с Кореей, но со стороны Сеула созданы проблемы
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия готова сотрудничать с Кореей, но со стороны Сеула созданы проблемы.
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Путин: спецслужбы России и США контактируют по вопросу освобождения Гершковича
Спецслужбы России и США находятся в контакте по вопросу освобождения журналиста Гершковича.
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Суд оштрафовал Варламова за отсутствие плашки иноагента
Суд в Москве оштрафовал блогера Илью Варламова* из-за того, что в его публикациях отсутствует плашка иноагента.
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Путин в письме Байдену заявил, что бои на Украине можно прекратить за три месяца
США должны перестать поставлять Украине оружие, тогда конфликт закончится через два-три месяца, заявил президент России Владимир Путин, добавив, что об этом он сказал в ответ на письмо американского лидера Джо Байдена.
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Зобнин назвал неудачным прошедший сезон для «Спартака»
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин оценил, каким стал прошедший сезон для команды.
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Суд арестовал экс-заместителя главы Росприроднадзора Долматова
Преображенский суд Москвы арестовал бывшего замруководителя Росприроднадзора Олега Долматова.
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Путин: Россия подумает о поставках дальнобойного оружия в другие регионы мира
Россия подумает о поставках дальнобойного оружия в те регионы мира, где могут наноситься удары по чувствительным объектам недружественных стран, которые передают свои вооружения Украине, заявил президент Владимир Путин иностранным журналистам.
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Гладков: на подлёте к Белгороду сбили несколько воздушных целей
Силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду.
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Андреева и Звонарёва снялись с четвертьфинала «Ролан Гаррос» в парном разряде
Российские теннисистки Мирра Андреева и Вера Звонарёва снялись с четвертьфинала «Ролан Гаррос» в парном разряде.
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ВКС России нанесли удары по пяти базам боевиков в горных массивах Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по пяти базам боевиков в горных массивах Сирии.
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Путин: ВСУ технологически не могут использовать ATACMS самостоятельно
Украинские военные технологически не в состоянии использовать американские ракеты ATACMS самостоятельно, для этого нужно иметь спутниковую разведку, а на её основании нужно сформировать полётное задание и ввести его в ракетную систему, заявил президент России Владимир Путин.
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Politico: в США сомневаются в способности ВСУ применять F-16 у границы России
В США скептически оценивают способность Украины использовать истребители F-16 в Харьковской области вблизи границы с Россией, сообщает газета Politico.
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Путин: западные инструкторы есть на Украине и несут там потери
Инструкторы из западных стран присутствуют на территории Украины и несут там потери, но на Западе предпочитают молчать об этом, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос итальянского журналиста издания ANSA.
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Орбан: Венгрия не будет участвовать в возможных операциях НАТО против России
Венгрия не будет принимать участие в возможных операциях Североатлантического альянса на Украине против России. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
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Citizen: в результате ДТП в Танзании 13 погибли и ещё 18 пострадали
В результате столкновения грузовика с несколькими транспортными средствами на юге Танзании 13 человек погибли, 18 пострадали.
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Тарпищев считает, что Андреева может выиграть «Ролан Гаррос»
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о выходе Мирры Андреевой в полуфинал «Ролан Гаррос».
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Путин: киевский режим до смерти замучил американского журналиста в застенках
Киевский режим до смерти замучил в застенках американского журналиста, США даже не просят провести расследование, заявил президент России Владимир Путин, общаясь с сотрудниками зарубежных информагентств.
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Госдеп считает «приемлемым ответом» применение ВСУ оружия США против России
США считают ограниченное применение американского оружия по целям внутри границ России «приемлемым ответом» на эскалацию украинского конфликта.