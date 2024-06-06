Макгрегор: США ставят себя под прицел России, не осознавая, какие будут последствия

Попытки применения западных вооружений для ударов по территории России - безрассудный шаг, который приближает США к прямой войне с Россией, считает отставной американский полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, нечто подобное было во время Кубинского кризиса в 1963 году, но тогда Штаты были хотя бы оснащены и подготовлены к возможному конфликту, а сейчас этого нет. И они в очень-очень большой опасности.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, автор канала Judging Freedom: По вашему мнению, насколько опасно это решение президента Байдена и остальных западных лидеров позволить и объявить публично о том, что они позволяют использовать поставленные ими наступательные вооружения для ударов по российским [военным] объектам внутри России?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Я сказал бы, что нам в США и нашим союзникам в Западной Европе угрожает очень большая опасность того, что мы скатимся к столкновению с Россией. В результате это может привести не просто к высокотехнологичному традиционному конфликту, а перейти на ядерный уровень. Мы не видели ничего подобного, с 1963 года так точно, [но] тогда мы, разумеется, были намного лучше подготовлены и лучше оснащены для борьбы. Сегодня ситуация иная. Это очень опасный момент в истории Соединённых Штатов и западной цивилизации.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Полковник, оказалась ли материковая часть Соединённых Штатов, оказался ли я, будучи в Нью-Джерси, или все остальные, кто на восточном побережье США, в опасности в результате такого решения президента Байдена и возможности его исполнения тем, что осталось от ВСУ?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Да. Я считаю, нам следует считать, что если мы пойдём дальше по пути нападений на Россию, мы легко можем оказаться под прицелом у российских сил. Начаться всё может с обычных вооружений, но кажется практически неизбежным то, что если столкнуть Россию и Соединённые Штаты, всё может очень быстро выйти на ядерный уровень.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО: Понимает ли Запад, что атакует то, что представляет для России жизненно важный интерес?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Да… Мне кажется, они понимают, просто не оценивают последствия своих действий. Мне кажется, они продолжают жить в мире фантазий, где за нами инициатива и все стратегические преимущества. Это не так. Хорошим примером этому служит то, что несколько недель назад было принято решение нанести удар по радиолокационной станции (РЛС) раннего предупреждения внутри России. Она предназначена для предупреждения россиян о скорой ядерной атаке. Если бы мы серьёзно хотели поддерживать взаимопонимание с Россией и не допустить разрастания конфликта, то последнее, что мы стали бы делать ― это ослаблять или уничтожать элемент её системы раннего предупреждения.



Сделав это, мы дали русским основание полагать, что они вполне могут стать мишенью ядерного ракетного удара, и что у них не будет достаточно точного предупреждения, так как [им] придётся полагаться на возможности других РЛС, которые должны будут охватывать зоны, покрывавшиеся уничтоженной РЛС. Иными словами, для российской стороны это было первым сигналом о том, что это мы можем вывести ситуацию на ядерный уровень. Было ли это нашим намерением, не имеет значения: они уже так считают. И мне в этом сейчас видится проблема. Дело уже не в том, какие у нас намерения или какие сигналы мы подаём, теперь дело в том, что думают русские о том, на что мы готовы пойти.

Дата публикации 05 июня 2024 года.