Запад не понимает, что всё, что он делает в своей поддержке киевского режима, работает не против России, а против Украины, заявил в интервью каналу Deep Dive ветеран швейцарской разведки Жак Бо. По его словам, чем больше Вашингтон «помогает» Украине, тем сильнее толкает её к полному уничтожению.

ДЭНИЭЛ ДЭВИС, автор канала Deep Dive: Кстати об этом, мне кажется, поскольку мы ведем войну иного рода, чем Россия, заявления наподобие тех, которые делает Столтенберг, – давайте и дальше давать им достаточно средств, давайте разработаем многолетнюю устойчивую программу – [такие заявления] приведут лишь к тому, что ещё больше украинцев сгинут в этой мясорубке.

ЖАК БО, ветеран швейцарской разведки, полковник в отставке: Совершенно верно. Вы абсолютно правы. Это парадокс, и, думаю, Владимир Путин недавно об этом говорил. В действительности имеет место своего рода конвергенция между тем, что делает Запад, и тем, чего хочет добиться Россия. Я хочу сказать, что Россия понимает, что Украина должна быть полностью обессилена, должна быть полностью уничтожена. А европейцы или Запад просто подталкивают Украину к этому полному уничтожению. Европейцы так и не... Точнее, Запад в целом, не только европейцы, США тоже являются соучастниками преступления.

ДЭНИЭЛ ДЭВИС: Верно.

ЖАК БО: Но суть в том, что Запад так и не понял, что всё, что они сейчас делают, работает не против России, а против Украины. В этом и заключается парадокс. Чем больше они помогают Украине, тем больше подталкивают её к полному уничтожению.



Дата публикации 29 мая 2024 года.