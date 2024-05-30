Daniel Davis / Deep Dive Оригинал

Жак Бо: своей «помощью» США толкают Украину к полному уничтожению

Материал представлен в переводе ИноТВ
Запад не понимает, что всё, что он делает в своей поддержке киевского режима, работает не против России, а против Украины, заявил в интервью каналу Deep Dive ветеран швейцарской разведки Жак Бо. По его словам, чем больше Вашингтон «помогает» Украине, тем сильнее толкает её к полному уничтожению.
ДЭНИЭЛ ДЭВИС, автор канала Deep Dive: Кстати об этом, мне кажется, поскольку мы ведем войну иного рода, чем Россия, заявления наподобие тех, которые делает Столтенберг, – давайте и дальше давать им достаточно средств, давайте разработаем многолетнюю устойчивую программу – [такие заявления] приведут лишь к тому, что ещё больше украинцев сгинут в этой мясорубке. 
 
ЖАК БО, ветеран швейцарской разведки, полковник в отставке: Совершенно верно. Вы абсолютно правы. Это парадокс, и, думаю, Владимир Путин недавно об этом говорил. В действительности имеет место своего рода конвергенция между тем, что делает Запад, и тем, чего хочет добиться Россия. Я хочу сказать, что Россия понимает, что Украина должна быть полностью обессилена, должна быть полностью уничтожена. А европейцы или Запад просто подталкивают Украину к этому полному уничтожению. Европейцы так и не... Точнее, Запад в целом, не только европейцы, США тоже являются соучастниками преступления. 
 
ДЭНИЭЛ ДЭВИС: Верно.
 
ЖАК БО: Но суть в том, что Запад так и не понял, что всё, что они сейчас делают, работает не против России, а против Украины. В этом и заключается парадокс. Чем больше они помогают Украине, тем больше подталкивают её к полному уничтожению.

Дата публикации 29 мая 2024 года. 
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источник
Daniel Davis / Deep Dive США Северная Америка
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