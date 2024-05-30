Сакс: для США война на Украине — «удачная сделка», и сколько украинцев погибло — «не так уж и важно»

Если спросить любого сенатора в США, сколько погибло украинцев в этом конфликте, они вряд ли смогут ответить, поскольку им это неважно, отмечает американский журналист Такер Карлсон. Его собеседник экономист Джеффри Сакс согласен с ним. Он подчёркивает, что они открыто об этом говорят: для них это «удачная сделка», потому что в ней нет «потерянных американских жизней».

ТАКЕР КАРЛСОН, американский журналист: Мы говорили об этом вчера за ужином. Однако больше всего поражает меня как человека, жившего в Вашингтоне, то, что если спросить любого сенатора, проголосовавшего за продолжение этой войны на деньги американских налогоплательщиков (как это делал я): «Сколько ваших обожаемых украинцев погибло?» Они не имеют ни малейшего представления, и им даже не интересно узнать.

ДЖЕФФРИ САКС, профессор Колумбийского университета, экономист: И им совершенно всё равно. И иногда они даже говорят, что им всё равно. Митт Ромни сказал, что это, мол, «очень удачная сделка, никаких потерянных американских жизней!» Ричард Блюменталь сказал по сути то же самое. «Отличная сделка, никаких потерянных американских жизней».

ТАКЕР КАРЛСОН: Но разве это не ужасно? На определённом этапе… Это однозначно лицемерно. Они нам говорят: «Мы это делаем для Украины, для наших друзей на Украине, поборников демократии». Но вместе с этим разве вы не обязаны переживать из-за тех, кто по вашей вине погибает?





ДЖЕФФРИ САКС: Я считаю, обязаны. Вы тоже так думаете. Американцы, по-моему, тоже так думают. Но, мне кажется, в аппарате госбезопасности считают иначе, потому что государству спецслужб надо проявлять суровость, чтобы играть в эту игру по завоеванию мира. Вам нужно понимать, что будут некоторые сопутствующие потери. Несколько миллионов человек погибло в американских войнах «по выбору». Но если ты крупный игрок, нельзя, чтобы это сдерживало твои действия. Так что, мне кажется, прочно укоренился такой подход, что, мол, «сколько-то там сотен тысяч человек… Ну что поделать, речь всё-таки о том, кому управлять этим миром!»

ТАКЕР КАРЛСОН: Это всё, кончено, очень мрачно.





ДЖЕФФРИ САКС: Я считаю, что это крайне безрассудно!

ТАКЕР КАРЛСОН: Давайте вернёмся к нашему прежнему обсуждению. Если предлог для всего этого — некое моральное превосходство: мы — за демократию, они — за авторитаризм…

ДЖЕФФРИ САКС: Это не имеет никакого отношения к представлениям о морали. Никакого. И также никакого отношения это не имеет к западным ценностям, к американским ценностям. И даже не имеет никакого отношения к американским интересам, насколько я могу судить.

ТАКЕР КАРЛСОН: Да.

ДЖЕФФРИ САКС: Они говорят, что на кону американские интересы. Ну, мы с 2001 года потратили около 7 трлн. долларов на эти безрассудные бесконечные войны. Что это, действительно… Мы увеличили государственный долг, который с около 30% национального дохода вырос до более чем 100%. Мы вели все эти катастрофические войны. Это американский интерес? Нет.

ТАКЕР КАРЛСОН: Нет.



ДЖЕФФРИ САКС: А могли бы какой-нибудь мост или дорогу восстановить.

ТАКЕР КАРЛСОН: Это уничтожило нашу страну.

ДЖЕФФРИ САКС: Могли бы скоростную железную дорогу построить, или хоть что-то. Но нет, нам надо было тратить триллионы на ведение войн. Так что, на мой взгляд, всё это совершенно извращённый подход. Но что меня удивляет, так это то, что периодически — придётся ещё поискать, конечно… но периодически услышишь, как правду вот так вульгарно кто-нибудь да выскажет. Нет, украинские потери они не считают. Они буквально так и говорят: «никаких [потерянных] американских жизней». Даже в этом мы, кстати говоря, не уверены, но…

ТАКЕР КАРЛСОН: Американцы точно там погибали.

ДЖЕФФРИ САКС: Да, цифра там небольшая, но сколько-то да погибло, однако правды об этом они нам тоже не говорят.



Дата публикации 28 мая 2024 года.