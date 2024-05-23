Экс-аналитик Пентагона: Европа умнее США, но в украинскую ловушку Вашингтона всё же угодила

Многие страны НАТО не доверяют России и Путину и даже испытывают к нему ненависть. Именно поэтому они пошли на поводу США и отказались от выгодного сотрудничества с Москвой. Вместе с тем, считает экс-аналитик Пентагона Карен Квятковски, европейские лидеры умнее, чем американские. Однако же, именно Европа стала заложником внешней политики США.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, автор канала Judging Freedom: Эта женщина (Виктория Нуланд. — ИноТВ) очень уж перегибает палку. Полковник Макгрегор называет её преданным делу идеологом. Она настолько преданный делу идеолог, что не может ни заметить, ни понять другую сторону спора. Она слишком идеологична даже для этого крайне идеологизированного Госдепартамента, в котором она была третьим по рангу официальным лицом в течение двух с половиной лет. Как вы думаете, она — да и необязательно именно она, но те носители образа мыслей в Госдепартаменте и министерствах иностранных дел Западной Европы, олицетворением которых она является — понимает, что президент Путин заявлял иное? Как вы думаете, они знают, что он не блефует?

КАРЕН КВЯТКОВСКИ, экс-аналитик Пентагона: Европейцы, несмотря на заявления своих лидеров, прекрасно понимают, что он не блефует. Так что это хорошо. Вне зависимости от этих условных публичных заявлений и прочего, они понимают это, потому что обращают внимание на слова своих соседей. А мы нет. Правительство США… мы не знаем историю. Мы определённо не знаем историю Европы. Мы знаем очень мало, наши политические деятели плохо образованы. Даже такие люди, как она — многие служащие Госдепартамента, имеющие академические степени, по-прежнему плохо образованы. Их знания в области экономики, всемирной истории очень поверхностны. А порой в ряде случаев в корне неверны. Что касается Нуланд, все её слова по поводу Украины сейчас не имеют абсолютно никакого значения. Она ошибалась столько раз, что в её заявлениях нет никакого смысла.

НАПОЛИТАНО: Ненавидят ли лидеры НАТО Путина так же, как его ненавидит американский внешнеполитический истеблишмент? Или они несколько более рационально относятся к своему соседу?

КВЯТКОВСКИ: Думаю, многие из них действительно ненавидят Путина. Мы чётко видели это, даже когда начиналась вся ситуация с Украиной… Готовность прекратить торговые отношения с Россией… Хотя эта торговля несла тепло в дома их граждан и была крайне важна для европейской промышленности, они были готовы отказаться от неё в слепой надежде на то, что Соединённые Штаты восполнят пробел. И, конечно, мы, Соединённые Штаты, наши политики поощряли и подталкивали их к этому. Но тот факт, что они были на это готовы, говорит о том, что они не особо доверяют как России, так и Путину.



Однако я считаю, что они слышат его заявления и следят за его действиями, вряд ли они такие уж глупые. В Америке, напротив, некоторые наши лидеры не отличаются умом. Они плохо образованы и не слишком умны. В Европе существует своего рода меритократия — в большей степени, чем в нашей политике. И эти люди всё понимают, они учатся, они живут по соседству с Россией, они прошли Вторую мировую войну. Я думаю, они хорошо соображают, а также оценивают ситуацию. Европа на самом деле оказалась зажата в тисках давления США и американской предвыборной политики куда сильнее, чем следовало бы. Конечно, мы так и хотели. Но это неправильно и очень дорого обходится Европе. Так что мне кажется, что в Европе, необязательно в НАТО, есть умные люди. Думаю, НАТО увидело, что его потенциал выставили на всеобщее обозрение, и тот оказался недостаточно хорош. То есть они не готовы к третьей мировой войне и понимают это.



Дата публикации 22 мая 2024 года.