«Это возмутительно!» — дееспособные американцы предпочитают сидеть на продовольственных талонах и играть в PlayStation

С 2019 года расходы на программу продовольственных талонов — с поправкой на инфляцию — выросли примерно на 60 процентов, сообщает Fox Business. Сейчас, согласно статистике, более половины их получателей трудоспособного возраста — это взрослые люди, физически пригодные для работы, но не работающие. Эта ситуация вызывает возмущение, отмечает представитель комитета реализации благополучия Стив Мур: «Физически трудоспособные люди попросту не идут работать, потому что у них есть мягкое креслице под названием «соцобеспечение»! И американскому народу такая ситуация не нужна!»

Было время, когда люди работали ради достижения американской мечты, но теперь они всё в большем количестве хотят, чтобы им её преподнесли на блюдечке, — разумеется, через государственные программы.

С 2019 года расходы на программу продовольственных талонов — с поправкой на инфляцию — выросли примерно на 60 процентов. Сейчас они чуть ниже пиковых значений времён пандемии. И, согласно статистике Минсельхоза США, организации, которая отвечает за продовольственные талоны, более половины их получателей трудоспособного возраста — это взрослые люди, физически пригодные для работы, но не работающие.

Послушаем, как это прокомментирует великий Стив Мур, один из основателей комитета реализации благополучия.

Стив, когда я занимался предвыборными кампаниями, эта тема поднималась часто. Американцы — люди открытые, добросердечные, готовые помогать другим в трудные времена, но, когда физически здоровые мужчины и женщины трудоспособного возраста, вместо того чтобы работать, сидят дома, играют в Play Station и смотрят Netflix, они просто вне себя от негодования!

СТИВ МУР, комитет реализации благополучия: Да, это возмутительно. Знаете, в коронавирусные времена на продовольственные талоны перевели миллионы и миллионы американцев — количество небывалое, ведь закрылось столько предприятий! И многие так и продолжают их получать! Они говорят: «Это же хорошо! Можно получать и талоны на еду, и другие государственные льготы: помощь с арендой и так далее». И в денежном выражении эти льготы и пособия могут давать столько же, сколько работа с ежегодным доходом в сумме 80 тысяч долларов!





Итак, сейчас 2024 год, экономика не в рецессии, проблемы в ней есть, но рабочие места имеются. А эти получатели социальной поддержки, особенно продовольственных талонов — как вы и сказали, физически трудоспособные люди, — попросту не идут работать, потому что у них есть мягкое креслице под названием «соцобеспечение»! И американскому народу такая ситуация не нужна.

Дата публикации 15 мая 2024 года.