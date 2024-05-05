Newsnation: мошенники ограбили американских пенсионеров на 3,4 млрд долларов

Стремительно растёт число случаев мошенничества, жертвами которого становятся пожилые американцы. По данным ФБР, только лишь за прошлый год мошенники украли у американцев старше шестидесяти лет 3,4 миллиарда долларов, отмечает NewsNation.

МАРКИ МАРТИН, ведущая NewsNation: Стремительно растёт число случаев мошенничества, жертвами которого становятся пожилые американцы. По данным ФБР, только лишь за прошлый год мошенники украли у американцев старше шестидесяти лет 3,4 миллиарда долларов. Некоторые злоумышленники не гнушаются даже того, чтобы обманом убеждать пожилых расстаться со всеми своими сбережениями. Ущерб от таких схем вырос на 11% по сравнению с предшествующим годом. Среди мошенников, обманывающих американцев из уязвимых слоёв населения, становится всё больше тех, кому хватает смелости заявляться прямо на порог своим пожилым жертвам. Чтобы обсудить этот вопрос более детально к нам присоединяется заместитель помощника начальника отдела уголовных расследований ФБР Джеймс Барнакл. Спасибо, что нашли для нас время этим утром! Джеймс, эти 3,4 миллиарда долларов не просто сухие цифры – за ними стоит огромное число семей, которых лишили уверенности в завтрашнем дне, плодов упорного труда в течение всей жизни. Это совершенно сокрушительный удар.

ДЖЕЙМС БАРНАКЛ, представитель ФБР: Доброе утро! Спасибо за приглашение! И, да, вы полностью правы – это невероятный удар как для самих жертв, так и для их семей. Сейчас происходит самая великая передача богатства от поколения к поколению в истории США – по мере старения представителей поколения бэби-бумеров их деньги будут переходить к другим людям: членам семьи, любимым, благотворительным организациям. Но злоумышленники видят в этом возможность нажиться. Поэтому они активизируются и пытаются присвоить себе чужие деньги, особенно это касается пожилых американцев. Согласно упомянутому вами докладу Центра приёма жалоб на мошенничество в интернете, 3,4 миллиардов долларов – это тот ущерб, понесённый людьми старше 60, о котором сообщили ФБР. Но Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями минфина США – а это американский орган финансовой разведки – недавно опубликовала доклад, согласно которому пожилые понесли ущерб в размере 27 миллиардов долларов.

МАРКИ МАРТИН: С ума сойти!

ДЖЕЙМС БАРНАКЛ: Это с июня 2022 года по июнь 2023. Так что цифра куда больше того ущерба, о котором сообщается нам в ФБР.

МАРКИ МАРТИН: К слову об этих цифрах, которые просто поражают: в 2023 году почти шесть тысяч американцев в возрасте старше 60 лет лишились более 100 тысяч долларов [каждый] в результате таких мошеннических схем. Как именно мошенники обманывают пожилых американцев?

ДЖЕЙМС БАРНАКЛ: Многие американцы становятся жертвами мошенничества по телефону и с помощью таких средств коммуникации, как интернет. [Иными словами:] соцсети, электронная почта и телефоны. Наблюдается огромный прирост контактов в соцсетях. То есть, мошенники общаются с американцами посредством приложений соцсетей. Во многих случаях эти схемы основываются на втирании в доверие: злоумышленник пытается вызвать какое-то доверие у жертвы, например, с целью убедить куда-то вложиться. Или это может быть романтическая афера. Часто преступники выдают себя за представителей власти, а также мы фиксируем огромное число схем мошенничества под видом технической поддержки.



Дата публикации 03 мая 2024 года.