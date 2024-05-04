Тулси Габбард: за студенческими волнениями стоит Сорос, и его цель — разрушить США изнутри

На фоне не стихающих в США студенческих волнений, стало известно о распространении в студгородках «правил для радикалов» и прочих экстремистских методичек по нарушению закона и идеологической обработке людей. По мнению экс-конгрессвумен Тулси Габбард, за подобным «народным движением» стоят влиятельные люди с крупным капиталом, стремящиеся развалить Америку изнутри. И не последнюю роль в этом играет Джордж Сорос.

ХАРРИС ФОЛКНЕР, ведущая Fox News: Вы должны это увидеть: в сегодняшней редакционной статье Wall Street Journal описываются, как они это назвали, «правила для радикалов в студгородках» на 2024 год. Там обозначен сайт, который стал координационным центром для анархистов, активистов движения «Антифа» и других радикалов левых взглядов, и который также предлагает советы и стратегии по нарушению закона и идеологической обработке других людей. Тулси, на одной из первых страниц этого сайта выложен список чтения для людей, которые хотят содействовать сопротивлению, [и там представлена книга] «Ожидать сопротивления [самим себе]: практическое руководство мыслепреступников» с последовательностью действий, как дать отпор. И кое-что из этого мы уже наблюдаем.

ТУЛСИ ГАББАРД, экс-конгрессвумен США: Мы наблюдаем это прямо перед собой. Это не просто народное движение, которое появилось из ниоткуда. Оно явно чётко организовано и хорошо финансируется. Его цели очевидны. Я говорила о влиянии подобной идеологической борьбы, которую исламистские террористические группировки ведут у нас и по всему миру, как они делают уже сотни лет. Неспособность наших [политических] лидеров вести ответную борьбу, используя более влиятельный посыл о том, что значит жить свободно в свободном обществе, а ведь это основополагающие принципы нашей страны… Так что теперь у нас сложилась ситуация, когда люди, которые ненавидят свободу, ненавидят Америку и пытаются уничтожить нас изнутри, уже добились больших успехов.

ХАРРИС ФОЛКНЕР: Так кто эти сверхбогатые, кто может создать подобное народное движение? Они буквально указывают им, что говорить, ставят на позиции, у них есть люди, которые могут приехать в студгородки, расставить палатки, а, когда [студентов] арестуют, забрать их, и так далее…

ТУЛСИ ГАББАРД: Я считаю, что к настоящему моменту хорошо известно, что Джордж Сорос * — один из главных финансирующих это лиц. Я убеждена, что в этот конкретный протест на территории студгородка, где полно тех, кто оправдывает ХАМАС, он вложил от 10 до 12 миллионов долларов, и мне кажется, [таких протестов] будет больше, учитывая их источник.

ХАРРИС ФОЛКНЕР: Мы видели, как с помощью его платформ [по сбору средств] (вроде actblue.com) организуются протесты вроде протеста 15 апреля, когда заблокировали движение на Бруклинском мосту, на мосту «Золотые ворота», от берега до берега… В этом напрямую обвиняли в основном семью Сорос, потому что сын [Джорджа], Александр, взял на себя дела отца, и он намного больше занят активистской деятельностью.

ТУЛСИ ГАББАРД: Харрис, тут, опять же, требуются лидерские качества, нужно руководить твердой и уверенной рукой, говорить правду. Президент Байден, очевидно, беспокоится, что его самого заклеймят как исламофоба, в связи с чем он не готов говорить правду. В качестве президента для всех американцев нам нужен человек, который будет защищать наши основные свободы и обеспечивать верховенство права.



* Фонд «Открытое общество» (Open Society Foundation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.11.2015. (Прим. ИноТВ)

Дата публикации 04 мая 2024 года.