Сенатор Холи: пока Америка разваливается на части, власти тратятся на конфликты по всему миру
Насколько уязвимы наши критически важные объекты инфраструктуры?
Насколько уязвимы наши критически важные объекты инфраструктуры?
Российский специалист Вадим Евсеев сообщил, что планирует вернуться к тренерской деятельности в ближайшее время.
Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о победе над «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
Росавиация заявила, что аэропорт Грабцево в Калуге работает штатно.
ЦСКА проиграл «Ахмату» в матче 25-го тура чемпионата России.
Число пострадавших в результате аварии в Щёлковском районе Московской области возросло до 15.
«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в полуфинальном матче Кубка Англии.
Палата представителей США большинством голосов утвердила законопроект о предоставлении властям Израиля $26,4 млрд.
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на решение США конфисковать российские активы.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение палаты представителей США о помощи киевским властям ещё больше обогатит Соединённые Штаты и ещё больше разорит Украину.
Российские войска за последние два месяца уничтожили пять танков Abrams, поставленных Украине американской стороной.
Суд отложил вопрос об избрании меры пресечения дяде и отцу Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве Кирилла Ковалёва в Москве из-за парковки.
Законопроект о выделении нового пакета помощи киевским властям одобрен в палате представителей США.
Сирены воздушной тревоги сработали в трёх украинских областях.
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о контракте главного тренера Давида Деограсии.
Суд в Махачкале приговорил восьмерых фигурантов уголовного дела об уклонении от уплаты таможенных платежей на 106 млн рублей к заключению в колонии на сроки от девяти до десяти лет.
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о поражении от «Металлурга» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.
Международный аэропорт Калуга заявил о введении плана «Ковёр» в связи с появлением беспилотников в небе над Калужской областью.
Палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины.
Нападающий СКА Сергей Толчинский высказал мнение, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить рекорд канадца Уэйна Гретцки.
В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО уничтожили два украинских малоразмерных воздушных шара над Тульской и Московской областями.
В Щёлковском районе Московской области десять человек пострадали в результате аварии с участием маршрутки и грузовика.
Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв приступил к тренировкам после операции.
Политолог Андрей Суздальцев заявил, что появившиеся в СМИ и Telegram-каналах сообщения о его якобы задержании в Москве не соответствуют действительности.
Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев и защитник армейского клуба Виллиан Роша не смогут принять участие в матче 26-го тура со «Спартаком».
Российские силы ПВО сбили несколько БПЛА в Жуковском районе Калужской области.
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о поражении от «Балтики» в матче 25-го тура чемпионата России.
Артисты Большого Московского цирка на проспекте Вернадского накануне Всемирного дня цирка, который приходится в этом году на 20 апреля, посетили Центр им. Дмитрия Рогачёва, чтобы поднять настроение юным пациентам медицинского учреждения.
Экс-премьер, председатель парламента Сербии Ана Брнабич заявила, что голосование по резолюции о геноциде в Сребренице в июле 1995 года на Генеральной Ассамблее ООН грозит обесцениванием термина «геноцид», а также авторитету всемирной организации.
Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказал мнение о своей стоимости, если бы был футболистом сейчас.
Сотруднику украинского территориального центра комплектования (ТЦК), выполняющего роль военкомата, пришлось стрелять в землю, чтобы отбиться от людей, напавших на него в Черновицкой области.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о самой важной встрече клуба в сезоне.
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что если США продолжат выделять деньги киевскому режиму, то это приведёт к дальнейшему уничтожению целого поколения украинцев.
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович высказал мнение, что «Ростов» является самой стабильной командой РПЛ.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал палестинцев объединиться и одолеть Израиль.
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался касательно отсутствия голкипера Игоря Акинфеева в матче 25-го тура РПЛ с «Ахматом».
Британский аналитик Александр Меркурис заявил в своём блоге на YouTube, что российские военные в ходе недавнего удара поразили несколько МиГ-29 и системы С-300 ВСУ.
Заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко скончался на 49-м году жизни.
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович высказался о своём назначении.
Молдавский политик Илан Шор обвинил власти Молдавии в разрушении независимости страны ради интересов США.
Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв прибыл в Оренбург с гуманитарной помощью.
Информационный центр правительства Тюменской области сообщил, что уровень воды в реке у города Ишима достиг 1006 см.
Руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о переговорах с главным тренером «Пари НН» Сергеем Юраном.
Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в Ишиме завершили укрепление дамбы.
«Балтика» победила «Крылья Советов» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что власти страны пересмотрят двусторонние отношения с США в связи с американским вето по принятию Палестины в ООН.
Мэрия Орска заявила, что специалисты возобновили подачу электричества в многоквартирные дома, освобождённые от воды после наводнения.
Уроженка Москвы Елена Рыбакина из Казахстана вышла в финал турнира в Штутгарте (Германия).
Городская администрация Кургана заявила, что уровень воды в реке Тобол возле города снизился до 1011 см.
Раде Калдович, агент защитника ЦСКА Милана Гайича, сообщил, что армейский клуб планирует продлить трудовое соглашение с его клиентом.
Следователи требуют отправить под стражу отца и дядю 21-летнего Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве москвича из-за замечания о неправильной парковке в столичном районе Люблино.